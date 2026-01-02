З 1 січня середня зарплата "заброньованого" працівника повинна перевищувати 22 тисячі, ‒ закон

Підприємства з 1 січня 2026 року повинні забезпечувати середню зарплату від 21 617,5 грн для бронювання працівників через підвищення мінімальної заробітної плати, закладеної в державному бюджеті на 2026 рік.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно із законом "Про державний бюджет на 2026 рік", з січня мінімальна зарплата зросла з 8 000 грн до 8 647 грн (у погодинному розмірі ‒ 52 грн).

Відповідно до постанови №1332 від 22 листопада 2024 року, для бронювання працівників підприємства мають мати середню зарплату не менше 2,5 мінімальних (у 2025 році ‒ 20 тис. грн на місяць). Працівники, що претендують на бронювання, також повинні отримувати таку зарплату протягом усього періоду бронювання.

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Таким чином, через підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2026 року середня зарплата на підприємстві повинна становити від 21 617,5 грн на місяць, а працівники-претенденти на бронювання ‒ отримувати відповідну суму протягом усього періоду бронювання.

Водночас оновлений "зарплатний поріг" не поширюється на державні та комунальні підприємства, для яких місячний дохід працівника не може бути нижчим за середню зарплату по регіону за четвертий квартал попереднього року.

Як повідомлялося, можливість забронювати працівників від мобілізації протягом 24 годин замість трьох діб буде доступна лише до 1 лютого 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, коментуючи сьогоднішнє рішення уряду про внесення змін до правил бронювання.

У Мінцифри зазначили, що зміни носять тимчасовий характер. Вони дозволяють критично важливим підприємствам бронювати працівників через портал "Дія" у три рази швидше.