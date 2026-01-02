У 2025 році українці зареєстрували рекордну кількість бізнесів у Польщі

Кількість компаній, зареєстрованих у Польщі громадянами України з початку війни 2022 року, постійно зростає. У 2025 році українці зареєстрували близько 33 тисяч нових підприємств, що становить приблизно 10% від усіх новостворених бізнесів.

Податки, які вони сплачують, поповнюють місцевий бюджет, повідомляє Rzeczpospolita.

Українці реєстрували бізнес у Польщі і до повномасштабного вторгнення. Зокрема, у січні та лютому 2022 року громадяни України відкривали близько 200 компаній на місяць, а в березні ця цифра зросла до 600.

Зі збільшенням кількості українців у Польщі зростала й активність у сфері господарської діяльності. Загалом у 2022 році українці зареєстрували 18 193 компанії, у 2023 році – 30 325, у 2024 році – 32 248.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

2025 рік став рекордним. До кінця листопада українці зареєстрували 32 053 підприємства, при цьому у вересні було встановлено місячний рекорд – 3 591 реєстрація. Якщо у грудні додасться традиційно близько 2 000 нових компаній, загальна кількість може сягнути 33 000–34 000.

Більшість підприємств, заснованих українцями, працюють у будівельній галузі, значна частка – у сфері ІТ, послуг та торгівлі.

Рівень соціальної та економічної інтеграції українських іммігрантів у Польщі продовжує зростати третій рік поспіль завдяки поліпшенню становища на ринку праці, підвищенню фінансової самостійності, розширенню контактів із поляками та зростанню володіння польською мовою. Водночас зменшується частота та обсяги грошових переказів до України з Польщі.

Як повідомлялося, протягом перших дев’яти місяців 2025 року Польща майже вдвічі збільшила імпорт столових яєць у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Згідно з аналітичним звітом Бюро аналізів і стратегій KOWR, у січні-вересні 2025 року імпорт столових яєць до Польщі склав 25,4 тис. т, тоді як за той самий період 2024 року ‒ 13,7 тис. т. Найбільше яєць Польща імпортує з України: за перші три квартали 2024 року завезли 5,6 тис. т, а у 2025 році ‒ вже 10 тис. т.