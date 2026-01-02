У 2025 році аграрії сплатили 1 мільярд за користування держземлями: де платили найбільше?

У 2025 році аграрії сплатили 1,1 млрд грн ПДВ за користування державними сільськогосподарськими землями.

Загалом протягом минулого року "Державний земельний банк" виставив на торги 60 745 га держземель у 19 областях України, повідомляє пресслужба банку.

Основні результати діяльності у 2025 році:

57 397 га передано аграріям у законне користування, укладено 887 угод із переможцями аукціонів;

конкуренція на онлайн-аукціонах залишалася стабільно високою — у середньому 4 претенденти на лот;

учасники подали понад 3 086 пропозицій на торги;

середня річна вартість суборенди одного гектара склала 17,1 тис. грн;

найдорожчою ділянкою стала "діамант Земельного банку" площею 3 969 га в Кіровоградській області;

91,3% переможців торгів ‒ малі та середні агробізнеси.

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Найбільше сплатили аграрії таких областей:

Харківська ‒ 265 млн грн.;

Миколаївська ‒ 187 млн грн.:

Полтавська ‒ 142 млн грн.

Як повідомлялося, станом на 25 грудня 2025 року українські аграрії намолотили 57,6 млн тонн зернових і зернобобових культур з 10,55 млн га, що становить 94% від посівних площ, а також 17,4 млн тонн олійних культур з 8,13 млн га, або 97,7% засіяних площ.

Найбільше відставання від прогнозу за валовим збором у сегменті зернових і зернобобових спостерігається у кукурудзи (87% від плану) та проса (88%).