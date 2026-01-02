Гетманцев звинуватив Мінцифри у зриві запуску "еАкцизу" з 1 січня

Запуск "еАкцизу" з 1 січня 2026 року – одного з найамбітніших проєктів для боротьби з тіньовим ринком алкоголю та тютюну – було зірвано Міністерством цифрової трансформації.

Про це заявив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

За його словами, щоб уникнути паралічу ринку підакцизної продукції, у найкоротші терміни ухвалено закон та перенесено впровадження "еАкцизу" на 1 листопада 2026 року.

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На переконання депутата, додаткове відтермінування на 10 місяців розробки програмного забезпечення Мінцифрою несе ризики мільярдних втрат для бюджету та значні збитки для бізнесу.

"Маю надію, що запуск еАкцизу з 1 листопада 2026 року врешті відбудеться", ‒ наголосив Гетманцев.

Як повідомлялося, старт обов’язкового маркування всіх підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, рідини для електронних сигарет) електронними марками в Україні та впровадження Електронної системи обігу відповідних продуктів перенесено на 10 місяців. Нова дата запуску ‒ 1 листопада 2026 року замість 1 січня 2026 року.

Перенесення строків пов’язане з необхідністю додаткової підготовки ринку та ключових операторів до переходу на е-акциз, мінімізації внутрішніх ризиків для легального бізнесу та споживачів, а також узгодження всіх нормативних актів із оновленими датами.