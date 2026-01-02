Російські танкери з нафтою після паузи знову прямують до Індії

Щонайменше три танкери з російською нафтою вказують завод Reliance на західному узбережжі Індії як наступний пункт призначення.

Це сталося після того, як індійський НПЗ відновив часткові закупівлі для внутрішнього виробництва, повідомляє Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, судна, завантажені майже 2,2 млн барелів нафти марки Urals, як очікується, доставлять вантажі на початку січня. Пункти призначення можуть змінюватися по мірі наближення суден до Індії.

Спочатку Reliance відмовилася від співпраці після включення США до чорного списку ПАТ "Роснефть" і ПАТ "Лукойл". У листопаді компанія повідомила, що припиняє використання російської нафти в експортній частині свого заводу. Згодом вона почала закуповувати нафту у російських виробників, які не підпадають під санкції, для внутрішнього споживання.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

До цього "Роснефть" була найбільшим постачальником російської нафти для заводу Reliance за довгостроковою угодою на 500 000 барелів на день. Наразі Reliance, контрольована мільярдером Мукешем Амбані, залишалася найбільшим у світі покупцем російської нафти протягом більшої частини 2024-2025 років.

Reliance не єдиний індійський нафтопереробний завод, який закуповує російську нафту. Державні компанії Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. також купують вантажі у продавців, які не підпадають під санкції. Їх приваблюють великі знижки, низька маржа переробки та невизначеність щодо результатів торговельних переговорів з Вашингтоном.

Як повідомлялося, індійська компанія Reliance Industries Ltd. відновила закупівлі російської сирої нафти зі знижкою, купуючи барелі у постачальників, які не підпадають під санкції, та направляючи їх на свій нафтопереробний завод у Гуджараті.

Найбільший нафтопереробний завод Індії уклав контракт на танкери Aframax у RusExport і направляє нафту на завод з потужністю 660 тис. барелів на день.

Окрім заводу в Джамнагарі потужністю 660 тис. барелів на день, який обслуговує внутрішній ринок, Reliance також експлуатує там установку потужністю 700 тис. барелів на день для експорту продукції.