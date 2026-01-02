В Україні запрацювали нові правила перереєстрації авто після лізингу: що змінилося?

З початку 2026 року в Україні діє оновлений механізм перереєстрації транспортних засобів, придбаних за договором фінансового лізингу. Постанова Кабінету Міністрів № 1727, ухвалена наприкінці грудня, скасовує бюрократичні обмеження для водіїв, які вже повністю виплатили вартість автомобіля.

Про це повідомляє "Мінфін".

Що помінялося?

Раніше перереєстрація могла бути неможливою, якщо лізингодавець був внесений до Єдиного реєстру боржників. Тепер цей випадок визначено як виняток.

Тепер громадяни, які виконали всі умови лізингового договору та фактично стали власниками автомобіля, можуть безперешкодно зареєструвати його на себе в сервісних центрах МВС, навіть якщо лізингова компанія має заборгованості.

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Які документи потрібні для перереєстрації?

Для перереєстрації у сервісному центрі МВС необхідно надати:

заяву (заповнюється на місці);

паспорт власника або його довіреної особи;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

договір фінансового лізингу та документи про повне виконання зобов’язань (довідка про виплату);

техпаспорт (свідоцтво про реєстрацію);

квитанцію про сплату послуг.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив постанову, що запроваджує державну фінансову підтримку для підприємств оборонно-промислового комплексу через механізм фінансового лізингу.

Програма передбачає компенсацію частини винагороди лізингодавців. Це дає можливість підприємствам, визначеним критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК, отримувати транспорт і обладнання за зниженими ставками.