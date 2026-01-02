Імпорт газу в Україну зріс у 9 разів і став рекордним за 5 років

Обсяги імпорту природного газу до України у 2025 році становили 6,47 млрд кубічних метрів ‒ найбільший показник з 2020 року. Порівняно з 2024 роком імпорт зріс майже у дев’ять разів ‒ з 724 млн до 6,47 млрд кубометрів.

Про це повідомляє галузеве видання ExPro.

Причини зростання імпорту

Зростання імпорту газу у 2025 році пояснюється дефіцитом на внутрішньому ринку, спричиненим кількома чинниками:

масовані російські атаки на газовидобувну інфраструктуру, які призвели до падіння видобутку на 40–60 %, особливо у лютому та жовтні 2025 року;

низькі запаси газу у підземних сховищах на початку року, що змусило терміново імпортувати ресурс для покриття потреб сезону 2024–2025 років;

у другій половині року ціни на газ в Україні перевищили європейські, що зробило комерційний імпорт вигідним і повернуло ринок до моделі "імпортний паритет+".

Динаміка імпорту

Імпорт протягом року суттєво коливався. У лютому він зріс до 512 млн кубометрів через наслідки російських обстрілів. У березні ‒ квітні обсяги становили 220–280 млн кубометрів щомісяця. Найвищий рівень імпорту зафіксовано у липні ‒ 833 млн кубометрів, що пов’язано з активною підготовкою до опалювального сезону.

Географія імпорту

Україна імпортувала газ переважно з трьох напрямків:

з Угорщини ‒ 2,94 млрд кубометрів (45,5 % імпорту);

з Польщі ‒ 2,1 млрд кубометрів (32,5 %);

зі Словаччини ‒ 1,33 млрд кубометрів (20,5 %).

Також було імпортовано 97 млн кубометрів через Трансбалканський напрямок. Його частка наразі невелика, але поступово зростає. У середині року запрацював Route 1 ‒ спільний продукт операторів ГТС України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції, що дає змогу транспортувати газ за зниженими тарифами. Через цей маршрут імпортовано понад 70 млн кубометрів.

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Основні імпортери

Найбільшим імпортером у 2025 році була НАК "Нафтогаз України", яка ввезла понад 5,5 млрд кубометрів газу. Компанія закуповувала ресурс як за власні кошти, так і за рахунок кредитів та грантів від ЄБРР, ЄІБ, Норвегії, українських банків і уряду.

ТОВ "Оператор ГТС України" імпортувало близько 165 млн кубометрів, виконуючи урядове зобов’язання щодо закупівлі 340 млн кубометрів газу з жовтня 2025 року по березень 2026 року.

Приватні компанії загалом імпортували майже 770 млн кубометрів. У першій половині року вони переважно продавали газ "Укртрансгазу", а наприкінці року імпортували ресурс для внутрішнього ринку, оскільки українські ціни суттєво перевищували європейські.

Як повідомлялося, Україна разом з сусідніми державами запустила два нові міждержавні маршрути для імпорту природного газу в рамках ініціативи "Вертикальний коридор" ‒ Route 2 та Route 3. Регулятори України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції вже затвердили спільні продукти для бронювання потужностей на цих маршрутах.

Усі оператори погодили знижку 25% на стандартний місячний тариф, при цьому оператор ГТС Болгарії ICGB та "Оператор ГТС України" надали 46% знижку ‒ найвищу в регіоні.