Україна збільшила імпорт електроенергії у грудні на 53%. Це рекордний показник за рік. ІНФОГРАФІКА

Україна в грудні 2025 року збільшила імпорт електроенергії на 53% порівняно з листопадом – до майже 640 тис. МВт-год.

Як свідчать попередні дані моніторингу ExPro Electricity, цей показник є рекордним у 2025 році.

Найбільшу частку в структурі імпорту електроенергії й надалі займає Угорщина, 41% від усіх обсягів. На другому місці – Словаччина з 21%. Загалом поставки зросли за усіма напрямами, окрім Молдови. У грудні з Молдови імпорт скоротився на майже 25%. Суттєво виріс імпорт електроенергії з Польщі, на 85% – до 114 тис. МВт-год.

У порівнянні з груднем 2024 року Україна збільшила імпорт електроенергії на 48% – з 431 тис. МВт-год до 640 тис. МВт-год.

Рекордний імпорт був зафіксовано в червні 2024 року, 858 тис. МВт-год.

Загалом за 2025 рік Україна імпортувала 3,3 млн МВт-год, що на 24% менше за обсяги 2024 року.

При цьому в грудні 2025 року Україна не експортувала електроенергію. Поставки закордон повністю припинені з 11 листопада.

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Нагадаємо, Україна в листопаді цього року збільшила імпорт електроенергії на 17,2%, до 414,7 тис. МВт-год, що стало максимальним значенням початку року. При цьому експорт електроенергії зменшився на 94,2%, до 5,3 тис. МВт-год, до найменшого місячного показника з вересня 2024 року.

Як повідомлялося, попит на імпорт електроенергії в Україну значно перевищив доступні потужності.