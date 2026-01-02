Уряд України за рік залучив від розміщення ОВДП майже 570 мільярдів

Уряд України впродовж 2025 року залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 430,13 млрд грн, $2,45 млрд та 779,2 млн євро.

Як повідомили в Національному банку України, на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 320,34 млрд грн, $2,88 млрд та 752,5 млн євро.

Протягом 2025 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 93,76 млрд грн перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в грудні – на 26 648,1 млн грн уеквіваленті.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 31 грудня 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1,48 трлн грн, $10,79 млрд та 3,25 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 995,15 млрд грн, $11,5 млрд та 2,92 млрд євро.

"Упродовж 2025 року уряд залучив на внутрішньому борговому ринку майже 570 млрд грн, з них понад 430 млрд – у гривні. Стабільна робота внутрішнього боргового ринку – результат ефективної взаємодії фіскальної та монетарної влади та вагома складова забезпечення макрофінансової стійкості", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Військові облігації

Нацбанк також навів статистику станом на 1 січня 2026 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 січня 2026 року він становив:

110,84 млрд грн, або 37,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 грудня 2025 року – 103,07 млрд грн, або 36,4%);

$1,38 млрд, або 63,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (станом на 1 грудня 2025 року – $1,42 млрд, або 64,1%);

250,9 млн євро, або 36,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 грудня 2025 року – 232,4 млн євро, або 41,7%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 січня 2026 року становив 181,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 171,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 січня 2025 року.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 січня 2026 року становив 4,15 млрд грн, $12,3 млн та 10 млн євро.

Міністерство фінансів України в грудні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму $188 млн.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор