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Уряд України за рік залучив від розміщення ОВДП майже 570 мільярдів

Уряд України за рік залучив від розміщення ОВДП майже 570 мільярдів

Уряд України впродовж 2025 року залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 430,13 млрд грн, $2,45 млрд та 779,2 млн євро.

Як повідомили в Національному банку України, на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 320,34 млрд грн, $2,88 млрд та 752,5 млн євро.

Протягом 2025 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 93,76 млрд грн перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в грудні – на 26 648,1 млн грн уеквіваленті. 

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 31 грудня 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1,48 трлн грн, $10,79 млрд та 3,25 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 995,15 млрд грн, $11,5 млрд та 2,92 млрд євро.

"Упродовж 2025 року уряд залучив на внутрішньому борговому ринку майже 570 млрд грн, з них понад 430 млрд – у гривні. Стабільна робота внутрішнього боргового ринку – результат ефективної взаємодії фіскальної та монетарної влади та вагома складова забезпечення макрофінансової стійкості", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Військові облігації

Нацбанк також навів статистику станом на 1 січня 2026 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 січня 2026 року він становив:

  • 110,84 млрд грн, або 37,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 грудня 2025 року – 103,07 млрд грн, або 36,4%);
  • $1,38 млрд, або 63,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (станом на 1 грудня 2025 року – $1,42 млрд, або 64,1%);
  • 250,9 млн євро, або 36,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 грудня 2025 року – 232,4 млн євро, або 41,7%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 січня 2026 року становив 181,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 171,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 січня 2025 року.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 січня 2026 року становив 4,15 млрд грн, $12,3 млн та 10 млн євро.

Міністерство фінансів України в грудні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму $188 млн.

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Автор: 

аукціон (1413) НБУ (9831) ОВДП (838) облігації (1513)
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