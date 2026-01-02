Можливості для постачання електроенергії з ЄС збільшились: сьогодні імпорт – рекордний за рік

Максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з ЄС до України та Молдови зросла до 2450 МВт, його фактичні обсяги сьогодні – рекордні за увесь минулий рік.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає пресслужба оператора енергосистеми України.

"Збільшення технічної спроможності для імпорту електроенергії в Україну у період холодів та в умовах російських атак, безумовно, позитивна зміна. Це дає нам додаткові можливості для балансування енергосистеми, підвищує її стійкість до різних загроз", – зазначив голова "Укренерго".

Водночас він зауважив, що обсяги імпорту електроенергії залежать не лише від технічної спроможності, а й ринкових факторів – цін на електроенергію в Україні та сусідніх державах.

"Втім, у будь-якому разі, січневе зростання максимальної потужності імпорту з держав ЄС – це фактор, що позитивно впливає на нашу енергосистему. До речі, сьогодні за обсягом добового імпорту – ми вже перевершили найвищий показник минулого року", – додав Зайченко.

Технічна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії до України та Молдови щомісячно визначається у рамках Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR). Попереднє значення максимальної узгодженої потужності імпорту для блоку Україна-Молдова складало 2150 МВт.

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Як повідомлялося, у грудні 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на 53%, у порівнянні з попереднім місяцем), – до майже 640 тис. МВт-год. Цей показник є рекордним у 2025 році.