Херсонська ТЕЦ більше не може працювати у звичному режимі, для мешканців міста везуть обігрівчі

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську ТЕЦ, через руйнування вона більше не може працювати у звичайному режимі та забезпечувати мешканців міста теплом.

Про це голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив у Facebook.

"Херсонська ТЕЦ знову під обстрілами росіян – артилерія та дрони. Більше десяти прицільних ударів за два дні цього року. Сьогодні вранці – чергова атака. Чотири прильоти... Через постійні обстріли Херсонська ТЕЦ більше не може працювати у звичному режимі", – написав Корецький.

За його словами, наразі компанія співпрацює із місцевою владою, щоб забезпечити мешканців Херсона.

"Опрацьовуємо різні варіанти. Зокрема, ми вже доставили тисячу електрообігрівачів для жителів. Також забезпечимо ще 500 обігрівачів із газовими балонами. Додатково тисячу таких же – ми вже закупили та чекаємо на доставку, щоб передати місту", – додав голова "Нафтогазу".

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Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через обстріли одного з об'єктів енергетики у Херсоні можливі перебої з теплопостачанням.

Як повідомлялося, російські війська з грудня активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ, через це вона призупиняла роботу.