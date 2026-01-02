В Україні зменшується кількість води, а її якість погіршується, – Мінекономіки

Україна на сьогодні відчуває подвійний тиск: води стає менше, а її якість погіршується.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Від доступу до води залежить промисловість, агросектор і розвиток громад, тому ефективне управління її кількістю має бути одним із ключових інструментів державної політики. Бізнесу важливо розуміти, де є доступ до води, щоб планувати розміщення виробництв і знижувати ризики дефіциту", – сказав Соболев.

За його словами, з поверхневих джерел забирається 4 074 млн кубометрів води – вдвічі менше, ніж у попередні періоди.

Використання води

Структура використання така: промисловість – 70,5%, житлово-комунальні потреби – 22,1%, зрошення – 4,2%, інші – 3,2%.

Також Соболев зазначив, що останніми роками споживання води промисловістю скоротилося у 1,9 раза, житлово-комунальним господарством – у 1,5 раза, а зрошення впало понад у 10 разів – як наслідок збройної агресії РФ проти України, зокрема знищення Каховської ГЕС, яка забезпечувала водопостачання та зрошення на півдні.

Соболев нагадав, що наразі оновлено державний водний кадастр із обліку поверхневих вод, а протягом минулого року проведено масштабну цифровізацію: оцифровано понад 80 тис. водних об'єктів, серед яких 60 тис. водойм і 19 тис. річок.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг, на засіданні 30 грудня встановила нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів водоканалів.