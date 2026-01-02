Уряд витратив за рік понад 900 мільйонів на підтримку індустріальних парків. Хто отримав найбільше?

У 2025 році Мінекономіки виділило 13 індустріальним паркам 697,77 млн гривень з держбюджету для реалізації 22 інфраструктурних проєктів.

Також упродовж року було перераховано 202,91 млн грн двом індустріальним паркам, рішення щодо яких були прийняті у 2024 році, таким чином, загальний обсяг державного стимулювання індустріальних парків у 2025 році склав 900,68 млн грн, повідомляє пресслужба Мінекономіки

Зокрема, найбільше коштів від держави отримали:

індустріальний парк "КИТ" (Київська область) – 147,72 млн грн на будівництво внутрішньомайданчикових мереж;

ндустріальний парк "Фруктова Індустрія" (Чернівецька область) – 150 млн грн на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі локальних очисних споруд стічних вод;

індустріальний парк "Долина Стрий" (Львівська область) – 63,88 млн грн на будівництво зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення, а також реконструкцію вулиці до індустріального парку;

індустріальний парк "Тернопіль" (Тернопільська область) – 49,24 млн грн на будівництво ділянки вулиці та підведення інженерних мереж;

індустріальний парк "Sunart" (Миколаївська область) – 49,06 млн грн на будівництво котельної, монтаж систем пожежної безпеки, зовнішніх мереж водопостачання і каналізації, очисних споруд, а також благоустрій та озеленення території.

Загалом, за даними Мінекономіки, станом на кінець 2025 року, в Україні було зареєстровано 118 індустріальних парків, у них збудовано 22 промислових підприємства, ще 15 – в процесі будівництва. При цьому діючі підприємства утворили 3716 робочих місць.

Протягом минулого року до Реєстру індустріальних парків включили 24, а виключили – 8 індустріальних парків, що не здійснювали жодної діяльності.

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Як повідомлялося, у 2024 році уряд ухвалив рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,13 млрд грн.

Ця програма передбачає надання коштів на безповоротній основі у розмірі до 150 млн грн на один або кілька проєктів заявника (в межах загального ліміту). Фінансування покриває до 50% вартості робіт (до 80% — для деокупованих територій). Також можливе відшкодування до 50% витрат на приєднання до електричних мереж.

Участь держави передбачає обов’язкові зобов’язання з боку заявника: забезпечити будівництво не менше 5000 кв. м промислових будівель та залучити щонайменше двох учасників до індустріального парку протягом трьох років.