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Новини ОПК України
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Міноборони залучило за рік понад $6 мільярдів в український ОПК, ‒ Шмигаль

опк

Міністерство оборони у 2025 році спрямувало понад $6 млрд на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема за "данською моделлю".

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Куди пішли кошти:

  • майже $1,8 млрд спрямовано на виробництво українського озброєння в рамках "данської моделі";
  • понад $4,3 млрд Україна отримала завдяки прямим закупівлям держав-партнерів у вітчизняних виробників для потреб Збройних сил України;
  • понад $1,1 млрд український ОПК отримав за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Окрім того, Україна подала власні проєкти в оборонно-промисловому комплексі в рамках механізму SAFE. Загальна очікувана сума фінансування цих проєктів становить $5 млрд. Спільні проєкти з європейськими партнерами є реальними кроками на шляху інтеграції українського ОПК.

"Український ОПК стабільно зростає з 2022 року і вже у 2025 році досяг виробничих спроможностей на рівні $35 млрд", ‒ зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, з 31 грудня 2025 року Національний банк пом’якшив низку валютних обмежень у рамках реалізації законодавства про правовий режим "Дефенс Сіті" з метою підтримки оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Пом’якшення обмежень для резидентів "Дефенс Сіті", підготовлене спільно з Міністерством оборони, стосуватиметься умов купівлі іноземної валюти для імпорту товарів та здійснення транскордонних переказів з України за окремими операціями.

Автор: 

Міноборони (1039) виробництво (1576) Україна (973) ОПК (146) Шмигаль Денис (1588)
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