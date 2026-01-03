Розвиток фінансового лізингу в агросекторі: комбайни і трактори ‒ найбільш типові об’єкти

Наразі найбільш поширеними об’єктами фінансового лізингу для підприємств аграрного сектору залишаються комбайни та трактори.

Саме ця техніка забезпечує стабільний виробничий процес і формує основну частину доходу агрокомпаній, повідомляє AgroReview.

"Комбайн і трактор ‒ це базові виробничі активи, які формують дохід аграрного бізнесу. Без них неможливо забезпечити стабільний виробничий цикл, тому саме з них має починатися оновлення основних засобів. З управлінської точки зору виглядає нелогічно, коли підприємство експлуатує техніку початку 1990-х років, не має власної сервісної інфраструктури, але при цьому інвестує в невиробничі активи. У таких випадках питання не в доступі до фінансування, а в пріоритетах управління капіталом", ‒ пояснив експерт ринку фінансування Сергій Милько.

За словами експерта, інвестиції в агробізнес варто починати з активів, які забезпечують прогнозований грошовий потік. Навіть якщо техніка ще може працювати кілька сезонів, власникам важливо чітко оцінювати її залишковий ресурс і можливі ризики.

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Поломка обладнання у критичний момент, наприклад під час посівної кампанії, може спричинити значні фінансові втрати, які часто перевищують витрати на планове оновлення машинного парку.

Як повідомлялося, Мінекономіки вшосте з початку року розширило перелік української промислової техніки та обладнання, 15% вартості яких держава відшкодовує покупцям.

Наразі в переліку налічується 1 208 технічних найменувань від 44 українських машинобудівних підприємств. Програма є частиною політики підтримки виробників у межах ініціативи "Зроблено в Україні".

До списку додано 340 нових позицій української техніки. Серед них ‒ енергетичне обладнання (трансформатори різної потужності), лазерні верстати з числовим програмним управлінням, твердопаливні водогрійні та парові котли, екскаватори, напівпричепи та інструменти для буріння скельних порід.