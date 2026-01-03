Україна обговорює з партнерами "План економічного процвітання" на $800 мільярдів, – Свириденко

Український уряд та міжнародні партнери обговорюють Ukraine prosperity plan – розрахований на 10 років "план економічного процвітання" вартістю $800 мільярдів.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками консультацій із радниками з питань національної безпеки 15 країн-партнерів, Європейської Ради, Єврокомісії та НАТО, а також представника президента США Стівена Віткоффа.

"З європейськими та американськими партнерами працюємо, зокрема, над планом економічного процвітання — Ukraine prosperity plan, який є спільною програмою України, США, ЄС та країн G7 із повоєнного відновлення та економічного зростання нашої держави на 10 років", – написала Свириденко

Вона уточнила, що потреба України, відповідно до цього плану, становить $800 млрд.

"Ці кошти ми маємо на меті залучити через публічний капітал у вигляді грантів, позик та приватні інвестиції у сферах інфраструктури, енергетики, промисловості та розвитку людського капіталу", – зазначила очільниця уряду.

Свириденко додала, що план містить систему інструментів для відбудови, економічної трансформації та модернізації української економіки: гарантії, механізми розподілу ризиків, змішане фінансування, інвестиційні платформи й фонди.

"З усіма партнерами ми маємо спільне бачення того, що вступ України до ЄС є наріжним каменем розвитку нашої економіки. Адже фундаментом цієї роботи будуть реформи, які Україна виконує в рамках євроінтеграції. Водночас економічне процвітання неможливо без повноцінних і надійних безпекових гарантій для України", – зауважила прем'єр-міністерка.

За її словами, за підсумками зустрічі з партнерами домовилися продовжувати роботу і детально опрацювати джерела реалізації економічного плану протягом найближчих тижнів.

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Як повідомлялося, раніше Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп зосереджується на економічному відновленні України та вважає створення робочих місць ключовим завданням після завершення активної фази війни.

За словами Зеленського, питання економіки та відбудови було одним із головних під час обговорень з американською стороною наприкінці грудня минулого року. Він також повідомив, що спільний пакет рішень отримав назву Prosperity Package. Він охоплює відновлення економіки, створення нових робочих місць та повернення нормального життя в Україні.