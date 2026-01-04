"План процвітання України" на $800 мільярдів: У Мінекономіки розповіли деталі

Україна разом із партнерами в найближчі два тижні детально пропрацює, які джерела фінансування можуть бути виділені для реалізації Плану процвітання України (Ukraine Prosperity Plan), який розробляється як частина мирної угоди, скільки цього фінансування може бути з публічних джерел, а скільки може профінансувати приватний сектор.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на брифінгу, передає Інерфакс-Україна.

"$800 млрд (загальний обсяг Ukraine Prosperity Plan, – ред.) – це і приватні джерела, і публічні джерела. За нашими підрахунками, десь $500 млрд мають у першу чергу надійти з публічних джерел: у вигляді грантів, якихось концесійних позик – тобто це і те, що потрібно повертати, і що не потрібно повертати", – розповів Соболев.

Він додав, що одночасно буде проводитися робота над тим, щоб визначити, в яких секторах економіки є достатньо проєктів за наступні 10 років, щоб ними зацікавити приватний сектор, та через які інструменти цей капітал може надходити до України.

Соболев зазначив, що ця робота ведеться вже давно, до неї були залучені Світовий Банк, Європейський Союз, тож попередні розрахунки вже існують.

"Зараз нам потрібно з усіма країнами погодитися з цифрою по секторах і загалом потреби, і джерела, які можна за ці 10 років знайти", – пояснив Соболев.

Він наголосив, що є бажання залучити більше фінансування з приватного сектору, бо це дає додаткові інвестиції в Україні та покращує реформи.

"Але приватний сектор приходить після того, як є безпекова рамка, гарантія безпеки, є макрофінансова стабільність, для чого потрібні дійсно інституційні кошти, кошти країн. І коли є реформи, і коли є концесійний капітал, який знижує ризики роботи в Україні", – зауважив також Соболев.

Він уточнив, що наступні зустрічі будуть уже в Парижі 5 січня для того, щоб напрацювати спільний план разом зі США європейськими країнами, а також Канадою та Норвегією.

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Як повідомлялося, європейські країни в 2025 році надали Україні військової допомоги на $21,5 млрд, що на $1,5 млрд більше, ніж 2024 року.

До того повідомлялося, Міністерство фінансів України за 2025 рік залучило зовнішнє фінансування у розмірі $52,4 млрд. Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму, тоді як усі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки й оборони.

Перед тим стало відомо, що Україна ризикує втратити понад 2,3 млрд євро допомоги ЄС через невиконання індикаторів IV кварталу 2025 року в рамках Ukraine Facility, а загалом за цей рік ‒ 3,6 млрд євро.