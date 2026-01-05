Україна попросила у Нідерландів обладнання із закритого найбільшого у Європі родовища газу

Україна направила офіційний запит до Нідерландів із проханням надати обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, яке використовувалося на найбільшому газовому родовищі у Європі Groningen, яке виводять з експлуатації.

Інформацію про це у Міністерстві закордонних справ Нідерландів та Агентстві з питань підприємництва країни підтвердили місцевим ЗМІ, повідомляє галузеве видання ExPro.

Ініціатором звернення виступила компанія "Нафтогаз України", яка веде перемовини з Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), якій належить це обладнання.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький пояснив, що виготовлення нового обладнання потребуватиме значного часу, тому Україна просить партнерів надати вживані деталі, які можна використати як запасні або для створення нових установок.

За його словами, інженери "Нафтогазу" вже відвідали виробничі майданчики у Гронінгені і дійшли висновку, що нідерландське обладнання може суттєво допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури в Україні.

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Представники влади Нідерландів уточнили, що консультації з цього питання тривають ще з весни, однак подробиці щодо прогресу чи строків можливого постачання не розкриваються з міркувань безпеки.

Водночас у NAM підтвердили, що під час демонтажу обладнання на родовищі Groningen та інших виведених з експлуатації об’єктів вивільняється значна кількість матеріалів, придатних для повторного використання. В компанії додали, що позитивно налаштовані щодо запиту України.

Нідерланди залишаються одним із ключових партнерів України у відновленні енергетики. У жовтні 2025 року країна пообіцяла 25 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури, а загальний обсяг допомоги на ремонт газових і електричних мереж із 2022 року становить 450 млн євро.

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Як повідомлялося, влада Нідерландів оголосила про припинення видобутку на найбільшому у Європі родовищі природного газу Гронінген (Groningen) у 2023 році, оскільки вважала небезпечною його подальшу експлуатацію через сейсмічну активність у регіоні.

Наразі родовище Groningen більше не видобуває газ, однак невеликий видобуток зберігається на окремих майданчиках, зокрема Warffum та Molenpolder. Які саме елементи обладнання можуть бути передані Україні та в які строки, сторони поки не розкривають.