Заводи Honda у Китаї призупиняють роботу через дефіцит чипів

Компанія Honda Motor заявила в понеділок, що продовжить зупинку виробництва на трьох своїх автомобільних заводах у Китаї ще на два тижні через нестачу напівпровідників.

Це свідчить про триваючі проблеми в ланцюжку поставок другого за величиною автовиробника Японії, повідомляє Reuters.

Підприємства, якими керує Guangzhou Automobile Group, мали відновити роботу в понеділок, однак запуск перенесено на 19 січня.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Перебої виникли через затримки постачання чіпів Nexperia, нідерландської дочірньої компанії китайської Wingtech. Це вже змусило деяких автовиробників скоротити виробництво в останні місяці. Honda не пов’язала це останнє коригування безпосередньо з Nexperia.

Компанія також тимчасово зупиняла або скорочувала виробництво на північноамериканських заводах з кінця жовтня до листопада минулого року через дефіцит чіпів, що вкотре підкреслило її вразливість до коливань постачань.

Як повідомлялося, компанія Honda Motor опрацьовує плани перенесення частини виробництва автомобілів до США з Мексики та Канади у відповідь на запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа додаткові 25% мита на весь імпорт легковиків.

За даними компанії, обсяги виробництва у США планують збільшити до 30% упродовж 2–3 років. Це дасть змогу забезпечувати 90% продажів у країні автомобілями, зібраними на місцевих підприємствах. Honda щороку реалізує у США 1,42 млн автомобілів, що становить майже 40% її глобальних продажів.