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Зеленський звільнив двох членів Нацкомісії з фондового ринку: вона може втратити кворум

Комісія з цінних паперів

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Бойка та Ярослава Шляхова з посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Відповідні укази №11 та №12 від 5 січня оприлюднені на офіційному сайті голови держави.

У документах відсутня причина звільнення, але за інформацією агентства Інтерфакс-Україна, ці члени НКЦПФР подали заяви про звільнення.

НКЦПФР як колегіальний орган утворюється у складі голови та семи членів (до прийняття у лютому 2025 року нового закону – шести членів), які призначаються президентом на шість років та звільняються його указами.

За даними агентства, заяву про звільнення у жовтні 2025 року подав ще один член НКЦПФР – Іраклій Барамія. Крім того, голова НКЦПФР направив подання на звільнення члена комісії Максима Лібанова, оскільки його термін повноважень сплив ще у лютому 2024 року.

Засідання Комісії як колегіального органу вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше п’яти осіб з її загального кількісного складу, таким чином звільнення будь-якого іншого члена НКЦПФР призведе до тимчасової втрати кворуму.

Окрім того з 1 січня 2026 року набуває чинності норма нового закону, згідно з якою перед поданням на призначення члена Комісії претенденти мають пройти комісію з відбору, що може збільшити час на це кадрове рішення.

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Як повідомлялося, 31 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Замість нього він призначив головою Нацкомісії Олексія Семенюка.

Автор: 

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