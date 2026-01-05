Стратегічна сировина лишиться в Україні: В Мінекономіки пояснили заборону на експорт металобрухту та деревини

Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити на 2026 рік обмеження на експорт окремих видів сировини, оскільки вони є критично важливими для стабільної роботи економіки в умовах війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Насамперед це стосується металобрухту. Він потрібен українським металургійним і машинобудівним підприємствам для виробництва продукції для оборони, відбудови та внутрішнього ринку. Коли брухт переробляється в Україні, це означає робочі місця, податки та готову продукцію, а не сировину, вивезену за кордон", – пояснили у міністерстві.

Обмеження також діятимуть щодо експорту необробленої деревини. У Мінекономіки зауважили, що через війну обсяги лісозаготівлі зменшилися, водночас дерево потрібне для опалення, відбудови житла, роботи деревообробних підприємств і забезпечення потреб Збройних Сил України.

"Під час війни важливо, щоб стратегічні ресурси працювали на країну, а не вивозилися за кордон. Ліцензування та квоти дозволяють спрямувати металобрухт і деревину на потреби українського виробництва, оборони та відбудови. Це означає робочі місця, податки і готову продукцію в Україні. Такий підхід допомагає зберегти економічну стійкість у складний період", — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Він додав, що загалом рішення спрямоване на те, щоб зберегти стратегічні ресурси в країні, підтримати українське виробництво та зменшити залежність від імпорту.

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Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів встановив нульові квоти на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді до кінця 2026 року.