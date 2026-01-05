Росіяни вдарили по заводу виробника "Олейни" у Дніпрі, на дороги вилилось 300 тонн олії, – Філатов

У понеділок російські окупаційні війська атакували дронами олійноекстракційний завод у Дніпрі, який належить американській корпорації "Бунге".

Про це мер Дніпра Борис Філатов повідомив у Facebook.

За його словами, внаслідок атаки рух вулицями міста ускладнено, адже на дороги вилилась соняшникова олія.

"В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби. Тому коли ви стоїте у корках на дорозі, то, будь-ласка, не матюкайтеся, а скажіть слова подяки тим, хто працює у цих умовах", – написав Філатов.

Він порадив слідкувати за інформацією про рух громадського транспорту та перекриття доріг на офіційних ресурсах міськради.

"Не розумію чому наша пропаганда мовчить, коли болотні падли бомбардують суто цивільне виробництво, а ми робимо вигляд, що це абстрактні "промислові підприємства". При тому, що мільйонне місто все бачить на власні очі", – додав мер Дніпра.

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Як повідомлялося, Bunge є ключовим гравцем українського агропромислового та харчового сектору. Компанія присутня в Україні з 2002 року, займається переробкою та експортом зернових та олійних культур, зокрема виробником бутильованої соняшникової олії під торговою маркою "Олейна".

В Україні Bunge володіє експортним портовим терміналом та олійноекстракційним заводом у Миколаєві, олійноекстракційним заводом у Дніпрі, а також трьома елеваторами, розташованими в різних частинах країни.