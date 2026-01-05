Підвищення тарифів на розподіл газу перекладає ризики на населення, – голова ВСВБ

Підвищення тарифу на розподіл газу під час повномасштабної війни є недопустимим і не має економічного обґрунтування, адже відповідальність за утримання мереж і ризики діяльності мають нести самі оператори, а не кінцеві споживачі та бізнес.

Про це заявив голова Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів (ВСВБ) Костянтин Салій, коментуючи намір НКРЕКП підвищити тариф на розподіл газу на 50-160%, передає УНІАН.

За його словами, газорозподільні компанії десятиліттями отримували стабільні прибутки, використовуючи інфраструктуру, значна частина якої була створена ще за радянських часів.

"Нас не цікавить їхній прибуток. Але під час війни вони мають нести тягар разом з усією країною, а не перекладати його на гаманці людей", – наголосив Салій.

Він також зауважив, що додаткові нарахування за сам факт підключення до мережі виглядають економічно необґрунтованими.

Водночас підвищення тарифів на розподіл газу матиме ланцюговий ефект для економіки – зростатиме собівартість будівельних матеріалів, електроенергії та промислової продукції, вказав експерт

"Якщо бізнес зазнає збитків під час війни, це нормальна ситуація. У таких самих умовах працюють заводи, виробники цементу чи цегли. Але вони не перекладають усі втрати на споживача", – підкреслив експерт.

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Як повідомлялося, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) також заявили, що різке підвищення тарифів операторів газорозподільних мереж (ГРМ, так звані "облгази") на послуги з розподілу природного газу для непобутових споживачів на 2026 рік призведе до підвищення цін на продукцію українських виробників та прискорить інфляцію.

Раніше Федерація роботодавців України (ФРУ) також звернулася до НКРЕКП із вимогою переглянути проєкт підвищення тарифів на розподіл природного газу у 2026 році.

За оцінкою ФРУ, рішення про підвищення є економічно необґрунтованим, і може викликати дестабілізацію в економіці – адже деякі облгази пропонують підвищити тариф на розподіл на 87-120%.