В Україні запускають програму з надання модульних зерносховищ. Хто зможе отримати?

Відсьогодні, 5 січня, стартував прийом заявок у Державному аграрному реєстрі (ДАР) на отримання модульних зерносховищ для сільськогосподарських виробників. Ініціатива реалізується Продовольчою організацією ООН (ФАО) у співпраці з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України за фінансової підтримки уряду Канади.

Як повідомили в Мінекономіки, участь у програмі можуть взяти агровиробники Полтавської, Рівненської, Волинської та Житомирської областей, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, які обробляють від 200 до 1000 гектарів ділянок, що активно використовуються для виробництва у зазначених областях.

Відібрані учасники отримають модульні зерносховища місткістю 1000 тонн кожне, що дозволить загалом забезпечити зберігання до 100 тис. тонн зерна.

Окремий пріоритет надається виробникам жита, а також жінкам-фермерам.

"Ситуація зі зберіганням зерна є особливо критичною для виробників жита. Скорочення його виробництва створює ризики для забезпечення внутрішніх потреб країни. Належні складські потужності дозволяють фермерам безпечно зберігати врожай, отримувати більш вигідні ціни та самостійно визначати оптимальний час реалізації продукції", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Заявки на участь у програмі приймаються до 31 січня 2026 року включно.

Після розгляду поданих заявок відібрані учасники отримають повідомлення в ДАР із інформацією про подальші кроки та умови отримання допомоги. Подання заявки не гарантує отримання зерносховища, оскільки їх кількість обмежена.

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Як повідомлялося, українські аграрії станом на 25 грудня 2025 року намолотили 57,6 млн тонн зернових та зернобобових культур з 10,55 млн га, що становить 94% площ, а також олійних культур – 17,4 млн тонн із 8,13 млн га, що становить 97,7% засіяних ними виробничих площ.

Раніше стало відомо, що Україна потрапила до топ-5 країн світу з найбільшою часткою сільгоспземель.

Також за обсягами виробництва зернових Україна вже фактично посідає друге місце серед країн Європейського Союзу – поступаючись лише Франції (63,1 млн тонн) і випереджаючи Німеччину (45,2 млн тонн) та Польщу (36,5 млн тонн).

При цьому середня врожайність зернових у 2025 році становить 5,08 т/га, що лише на 14% нижче за середній показник країн ЄС. За рівнем урожайності Україна займає 18 місце серед 27 держав ЄС.