Зарплати лікарів у прифронтових регіонах зростуть до 35 тисяч, – Свириденко

Кабінет Міністрів України ухвалив пакет підтримки прифронтових громад і серед рішень скасував знижувальний коефіцієнт оплати праці для медиків у прифронтових регіонах.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пакет підтримки загалом охопив 230 громад.

"Для лікарів ми скасували знижувальний коефіцієнт оплати праці в медичних закладах прифронтових. У наступному році медики первинки на прифронтових територіях отримуватимуть більше зарплату до 35 тис. грн", – заявила Свириденко.

Вона нагадала, що в прифронтових громадах проживає 6,6 млн українців.

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Раніше повідомлялося, що Кабмін дозволив купувати дорогі ліки коштами медзакладів, державного і місцевих бюджетів.

Нагадаємо, на 2026 рік видатки державного бюджету на охорону здоров'я, з урахуванням трансфертів, заплановані на рівні 258,6 млрд грн, що на 38,8 млрд грн перевищує показник 2025 року. Зокрема, заплановані кошти за програмою медичних гарантій дозволять підвищити зарплати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги до 35 тис. грн.

Загалом на програму медичних гарантій у 2026 році передбачено 191,6 млрд грн, що на 16,1 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Це має зміцнити первинну та екстрену допомогу та розширити перелік послуг, зокрема лікування складних травм військових і проведення кардіохірургічних операцій.