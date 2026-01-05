Конфіскований у росіян трубний завод продали за 68 мільйонів. Хто покупець?

Фонд державного майна України минулого тижня провів аукціон із продажу 93% статутного капіталу ТОВ "Калушський трубний завод" (Івано-Франківська оласть).

Як повідомили у Фонді, підприємство купило ТОВ "АВР "Трембіта" за 68,27 млн грн, і, оскільки це санкційний актив, усі кошти від приватизації надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, передає LIGA.net.

Ще 29 листопада регіональне відділення Фонду держмайна оголосило перші аукціони з продажу державних часток у двох калуських підприємствах: ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" і ТОВ "Калушський трубний завод".

Проте 23 грудня торги не відбулися через відсутність учасників.

22 грудня оголосили другі аукціони – стартову ціну знизили вдвічі. Якщо спочатку державну частку оцінювали в 136,5 млн грн без ПДВ, то на повторних торгах ціна становила 68,3 млн грн.

Єдиним учасником аукціону стало ТОВ "АВР "Трембіта", яке й придбало підприємство. Решта 7% статутного капіталу заводу належить громадянину Ігорю Стрільцю.

Загалом за минулий тиждень Фонд держмайна провів п'ять онлайн-аукціонів у системі Prozorro. Три звичайні аукціони принесли 1,08 млн грн, а два аукціони з продажу санкційного майна – 70,5 млн грн. Калушський трубний завод став найдорожчим об'єктом приватизації цього тижня.

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Кому належав завод

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) затвердила рішення про стягнення в дохід держави активів групи компаній "Поліпластик" російського мільярдера Мирона Горіловського, а також його партнерів Валентина Буяновського та Андрєя Меньшова.

Зокрема, суд стягнув на користь держави 92,57% у ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" та 93% у ТОВ "Калушський трубний завод", а також частки російських власників у низці інших українських компаній.

Співвласники та керівники "Поліпластика" – російські бізнесмени Мирон Горіловський та Валентин Буяновський також є резидентами Великої Британії. У травні 2023 року Україна запровадила щодо них санкції.

Перед цим бізнес росіян в Україні переоформили на довірену особу – Ігоря Стрільця, який впродовж років керує українськими активами російської групи і є одним із співзасновників підприємств.

Відомо, що російська групи "Поліпластик" відразу після окупації Криму у 2014 році почала працювати на території захопленого півострова. Попри це, компанія продовжувала працювати в Україні і заробляти на тендерах комунальних підприємств. Російський мільярдер Мирон Горіловський та його син Лев також причетні до постачання обладнання в окупований Крим в обхід європейських санкцій.