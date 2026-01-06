Гендиректор Nvidia заявив про запуск у виробництво наступного покоління надпотужних чипів для ШІ

Генеральний директор компанії Nvidia Дженсен Хуанг повідомив, що нове покоління чіпів уже "на повну потужність" перебуває у виробництві та здатне забезпечити у п’ять разів більше обчислювальної потужності ШІ порівняно з попередніми моделями під час роботи з чат-ботами та іншими застосунками штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Під час виступу на виставці споживчої електроніки в Лас-Вегасі керівник найдорожчої компанії світу розкрив додаткові деталі про чіпи, які з'являться цього року. За його словами, ці чіпи вже тестуються у лабораторіях компанії та партнерами, які працюють у сфері ШІ.

Очікується, що платформа Vera Rubin, яка складатиметься з шести окремих чіпів Nvidia, також дебютує цього року. Флагман міститиме 72 графічні блоки та 36 нових центральних процесорів. Хуанг під час виступу продемонстрував, як їх можна об’єднувати в "стручки" з понад 1000 чіпів Rubin.

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Для досягнення нового рівня продуктивності чіпи Rubin використовують власний формат даних, який компанія прагне зробити галузевим стандартом.

Важлива частина виступу Хуанга була присвячена впровадженню нового рівня зберігання даних під назвою "сховище контекстної пам’яті". Ця технологія має допомогти чат-ботам швидше відповідати на довгі запитання та утримувати контекст під час одночасного використання мільйонами користувачів.

Директор Nvidia також представив нове покоління мережевих комутаторів з типом з’єднання, відомим як ко-пакетована оптика. Ця технологія, яка відіграє ключову роль в об’єднанні тисяч машин в єдині системи, конкурує з рішеннями Broadcom та Cisco Systems.

Крім того, Хуанг анонсував нове програмне забезпечення для безпілотних автомобілів, яке допомагатиме транспортним засобам обирати маршрут і створювати запис дій для подальшої роботи інженерів. Наприкінці минулого року Nvidia продемонструвала дослідження системи Alpamayo, а тепер, за словами Хуанга, компанія планує зробити її ширше доступною разом із даними, використаними для навчання.

"Ми відкриваємо не лише вихідний код моделей, а й дані, на яких вони навчалися, тому що тільки так можна повністю довіряти їхньому походженню", ‒ зазначив Хуанг під час виступу в Лас-Вегасі.

Як повідомлялося, видання Financial Times назвало засновника й генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга людиною 2025 року за його внесок у трансформацію напівпровідникової індустрії та поширення штучного інтелекту, яке охопило світ бізнесу й фінансів.

Хуанг став центральною фігурою однієї з найбільших інвестиційних програм приватного сектора, що одночасно підтримала економіку США та сприяла різкому зростанню фондового ринку. Також він став одним з ключових рушіїв упровадження технології, здатної докорінно перебудувати цілі галузі.