Держслужба зайнятості оприлюднила дані про кількість виданих мікрогрантів на відкриття бізнесу
За даними Державної служби зайнятості (ДСЗ), протягом 2025 року послугами служби скористалися понад 640 тис. осіб, з яких 358 тис. мали статус безробітного.
Загалом зайнятість забезпечено для 394 тис. людей, у тому числі 315 тис. ‒ працевлаштовано за сприяння служби, повідомляє Мінекономіки.
При цьому на кінець 2025 року на єдиному порталі вакансій було розміщено 192 тис. пропозицій роботи, а в базі даних ДСЗ налічувалося 49 тис. вакансій. Найбільший попит на працівників спостерігався в промисловості, логістиці, торгівлі, ІТ та сфері обслуговування.
На кінець року:
- допомогу по безробіттю отримували понад 257 тис. осіб,
- середній розмір виплати становив близько 5 тис. грн,
- рівень працевлаштування осіб, які перебували на обліку, сягнув половини від загальної кількості шукачів роботи.
Крім постійного працевлаштування, служба активно залучала людей до тимчасових та суспільно корисних робіт:
- у 2025 році видано 116 тис. направлень на суспільно корисні роботи (залучено 29 тис. осіб),
- ще 35 тис. осіб працювали на тимчасових громадських роботах.
У 2025 році продовжувалась реалізація державних компенсаційних програм для роботодавців:
- 20 тис. безробітних працевлаштовано з компенсацією єдиного соціального внеску або витрат на оплату праці роботодавцям,
- на компенсації спрямовано понад 540 млн грн.
Фокус також був на професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації:
- навчання пройшли 93 тис. осіб, серед них 55 тис. безробітних (у Центрах професійно-технічної освіти ‒ 38 тис. осіб),
- рівень працевлаштування після навчання становив 88%,
- на проведення навчання витрачено 241 млн грн.
Програми фінансування власного бізнесу залишалися ключовим інструментом політики зайнятості у 2025 році:
- ухвалено 10,6 тис. позитивних рішень щодо мікрогрантів у межах проєкту "єРобота",
- профінансовано 2,7 млрд грн,
- планується створення 17 тис. робочих місць за мікрогрантами 2025 року, фактично за весь період дії програми з 2022 року створено вже 46 тис.,
- сплачено 5,9 млрд грн, у тому числі 798,1 млн грн податків за 11 місяців 2025 року до бюджетів усіх рівнів.
Окремо реалізується грантова програма для ветеранів та членів їхніх сімей:
- 1,6 тис. позитивних рішень,
- профінансовано 766 млн грн,
- планується створення 3 тис. робочих місць за грантами 2025 року.
Як повідомлялося, за період січень-листопад 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості 426,7 тис. запитів на працівників, тоді як на обліку в Службі перебували 337,6 тис. безробітних. За даними ДСЗ, рівень укомплектування вакансій залишається на рівні 63%, а за підсумками 11 місяців заповнено 264 тис. вакансій.
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