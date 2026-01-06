Держслужба зайнятості оприлюднила дані про кількість виданих мікрогрантів на відкриття бізнесу

За даними Державної служби зайнятості (ДСЗ), протягом 2025 року послугами служби скористалися понад 640 тис. осіб, з яких 358 тис. мали статус безробітного.

Загалом зайнятість забезпечено для 394 тис. людей, у тому числі 315 тис. ‒ працевлаштовано за сприяння служби, повідомляє Мінекономіки.

При цьому на кінець 2025 року на єдиному порталі вакансій було розміщено 192 тис. пропозицій роботи, а в базі даних ДСЗ налічувалося 49 тис. вакансій. Найбільший попит на працівників спостерігався в промисловості, логістиці, торгівлі, ІТ та сфері обслуговування.

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На кінець року:

допомогу по безробіттю отримували понад 257 тис. осіб,

середній розмір виплати становив близько 5 тис. грн,

рівень працевлаштування осіб, які перебували на обліку, сягнув половини від загальної кількості шукачів роботи.

Крім постійного працевлаштування, служба активно залучала людей до тимчасових та суспільно корисних робіт:

у 2025 році видано 116 тис. направлень на суспільно корисні роботи (залучено 29 тис. осіб),

ще 35 тис. осіб працювали на тимчасових громадських роботах.

У 2025 році продовжувалась реалізація державних компенсаційних програм для роботодавців:

20 тис. безробітних працевлаштовано з компенсацією єдиного соціального внеску або витрат на оплату праці роботодавцям,

на компенсації спрямовано понад 540 млн грн.

Фокус також був на професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації:

навчання пройшли 93 тис. осіб, серед них 55 тис. безробітних (у Центрах професійно-технічної освіти ‒ 38 тис. осіб),

рівень працевлаштування після навчання становив 88%,

на проведення навчання витрачено 241 млн грн.

Програми фінансування власного бізнесу залишалися ключовим інструментом політики зайнятості у 2025 році:

ухвалено 10,6 тис. позитивних рішень щодо мікрогрантів у межах проєкту "єРобота",

профінансовано 2,7 млрд грн,

планується створення 17 тис. робочих місць за мікрогрантами 2025 року, фактично за весь період дії програми з 2022 року створено вже 46 тис.,

сплачено 5,9 млрд грн, у тому числі 798,1 млн грн податків за 11 місяців 2025 року до бюджетів усіх рівнів.

Окремо реалізується грантова програма для ветеранів та членів їхніх сімей:

1,6 тис. позитивних рішень,

профінансовано 766 млн грн,

планується створення 3 тис. робочих місць за грантами 2025 року.

Як повідомлялося, за період січень-листопад 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості 426,7 тис. запитів на працівників, тоді як на обліку в Службі перебували 337,6 тис. безробітних. За даними ДСЗ, рівень укомплектування вакансій залишається на рівні 63%, а за підсумками 11 місяців заповнено 264 тис. вакансій.