Мінекономіки ініціює запровадження особливих правил використання земель під торфовищами

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оприлюднило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів "Про особливості правового режиму використання земель під торфовищами та можливі види їх цільового призначення".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Документ спрямований на встановлення чітких і єдиних правил використання земель під торфовищами з урахуванням екологічних обмежень, а також на імплементацію вимог Європейського Союзу в сфері охорони довкілля, кліматичної політики та сталого землекористування", ‒ пояснили у відомстві.

Торфовища є одними з найважливіших природних екосистем: у природному стані вони накопичують вуглець у значно більших обсягах, ніж ліси, регулюють водний баланс і зменшують ризики посух та пожеж. Водночас осушені торфові ґрунти в Україні щороку стають джерелом значних викидів парникових газів, деградації земель і обміління малих річок.

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В Україні перезволожені та заболочені землі займають близько 5,4 млн гектарів, з яких понад 3,3 млн гектарів осушено. Значна частина цих територій потребує відновлення. Відсутність належного обліку та правового захисту торфовищ посилює кліматичні, екологічні та водогосподарські ризики, що потребує системних рішень на державному рівні.

Проєкт постанови пропонує запровадити спеціальний правовий режим для земель під торфовищами, зокрема:

визначити види цільового призначення таких земель (природно-заповідні, водного фонду, лісогосподарського, оздоровчого та історико-культурного призначення);

створити окремий інформаційний шар "Торфовища з особливим режимом" у Державному земельному кадастрі;

забезпечити врахування статусу торфовищ під час ухвалення рішень щодо землекористування та зміни цільового призначення ділянок.

"Водночас документ не змінює чинне цільове призначення земельних ділянок і не обмежує поточну господарську діяльність. Нові вимоги застосовуватимуться лише до майбутніх рішень щодо зміни призначення земель під торфовищами", ‒ зазначили у Мінекономіки.

Як повідомлялося, у 2025 році компанія, пов’язана з колишнім зятем ексмера Києва Леоніда Черновецького та колишнім депутатом Київради В’ячеславом Супруненком, придбала ще один спеціальний дозвіл на видобуток торфу у Львівській та Волинській областях.

Зокрема, ТОВ "Укрторф" Супруненка придбало на вторинному ринку спецдозвіл №4589 на родовище "Стоянів" (ділянки 1-8, 10) площею 1 222 га із запасами торфу обсягом 4,7 млн тонн.