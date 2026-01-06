У Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення контролю за державною допомогою

Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який відновлює дію закону про державну допомогу суб'єктам господарювання, зупиненого на час воєнного стану.

Документ відновлює дію окремих норм закону, уточнює їх застосування під час воєнного стану та вдосконалює моніторинг державної допомоги шляхом створення цифрового реєстру, повідомляє Антимонопольний комітет України (АМКУ).

Зокрема, законопроєкт передбачає:

повне відновлення дії закону, за винятком територій, де тривають бойові дії або які тимчасово окуповані;

обмеження залишатимуться чинними ще рік після завершення бойових дій чи окупації;

встановлення нових порогів "незначної допомоги": 300 000 євро загальний поріг та 750 000 євро для послуг загального економічного інтересу (ПЗЕІ);

під час дії правового режиму воєнного стану не подаватимуться повідомлення про державну допомогу на відшкодування збитків, спричинених надзвичайними ситуаціями (зокрема збройною агресією РФ);

норми закону не застосовуватимуться до збільшення статутного капіталу системно важливих банків, що фінансують оборонно-промисловий комплекс;

уповноважений орган визначить умови, за яких заходи підтримки суб’єктів господарювання не потребуватимуть подання повідомлення про нову допомогу;

уточнення норм щодо ПЗЕІ: послуги визначатимуться органами державної влади або місцевого самоврядування;

створення цифрового реєстру державної допомоги, до якого інформація про надану допомогу, зокрема незначну, подаватиметься з урахуванням вимог acquis ЄС.

"Законопроєкт спрямований на гармонізацію законодавства України з аcquis ЄС з урахуванням особливостей, спричинених збройною агресією російської федерації проти України", ‒ зазначили у АМКУ.

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Як повідомлялося, Антимонопольний комітет наклав штраф на компанії "Іва-Арт" та "Асікс Груп" на загальну суму 19,84 млн грн через постачання масла для Збройних сил України, яке не відповідало встановленим стандартам. Таке рішення Тимчасова адміністративна колегія АМКУ ухвалила 26 грудня за заявою держпідприємства "Державний оператор тилу" (ДОТ) Міноборони.

Зокрема, ДОТ закупив у "Асікс Груп" масло для потреб ЗСУ, однак компанія поставила продукцію, що не відповідала вимогам до солодковершкового масла. Частина постачаного масла була виготовлена підприємством "Іва-Арт", інша частина ‒ невідомим виробником.