YouTube утримує перше місце в рейтингу найпопулярніших соцмереж в Україні, ‒ дослідження

У рейтингу найпопулярніших соціальних мереж серед українських користувачів YouTube утримує перше місце, проте TikTok поступово наближається до нього за охопленням, тоді як Facebook продовжує втрачати аудиторію.

Такі висновки містяться в дослідженні українського цифрового ринку, проведеному агентством UAMASTER, повідомляє Forbes.

Аналітика охоплює користувачів віком від 18 років та старше і враховує місячне охоплення, оскільки незалежних зовнішніх досліджень наразі немає. На початок року YouTube залишається лідером із невеликим приростом жіночої аудиторії на 0,7 млн користувачів. TikTok посідає друге місце з охопленням 21,5 млн користувачів і є єдиною платформою з переважанням чоловічої аудиторії.

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Instagram збільшив кількість користувачів з 12,2 млн до 13,2 млн, тоді як Facebook скоротився з 10,7 млн до 9,7 млн. П’яту позицію займає професійна мережа LinkedIn, де 80% користувачів належать до вікової групи 18-34 роки, із невеликою перевагою чоловічої аудиторії.

Основною зміною за останні півтора року стало включення TikTok до рекламних медіапланів для України лише з квітня 2025 року. Threads значно випередив за розміром аудиторії X (екс-Twitter) завдяки активному просуванню через Facebook та Instagram. Даних для таргетингу та оцінки охоплення у Telegram, Viber і WhatsApp немає, проте аудитора Telegram оцінюється в межах 14-25 млн користувачів.

Дослідження також виділяє ключові особливості рекламних платформ. YouTube дозволяє масове розміщення відео без можливості пропуску на всіх типах пристроїв, включно зі SmartTV, що забезпечує більший приріст упізнаваності бренду. TikTok пропонує найнижчу вартість за тисячу показів, хоча прогноз охоплення у рекламному кабінеті може бути завищеним.

Як повідомлялося, YouTube заповнений великою кількістю низькоякісного контенту, створеного штучним інтелектом. Понад 20% відео, які алгоритм рекомендує новим користувачам, – це беззмістовні ролики, призначені для накрутки переглядів.

Дослідники проаналізували 15 000 найпопулярніших каналів світу, взявши по 100 топових каналів у кожній країні. Результати показали, що 278 із цих каналів повністю складаються з AI-відео. Загалом вони зібрали 63 млрд переглядів і мають 221 млн підписників, а річний дохід цієї "індустрії" на платформі оцінюють у $117 млн.