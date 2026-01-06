Китай заборонив експорт до Японії товарів подвійного використання на тлі напруженості між країнами

6 січня Китай заборонив експорт до Японії товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

Це рішення було прийняте на фоні загострення напруженості між двома країнами через Тайвань, який Пекін вважає своєю територією, повідомляє AP.

Міністерство торгівлі Китаю повідомило, що забороняється постачання таких товарів японським військовим користувачам та будь-яким іншим кінцевим користувачам, які можуть сприяти посиленню військової потужності Японії.

Порушники правил, незалежно від країни походження, що передаватимуть або надаватимуть китайські товари японським організаціям чи фізичним особам, нестимуть юридичну відповідальність.

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Конкретні товари у повідомленні не були перелічені, проте до потенційно заборонених відносяться технологічні вироби, які можна адаптувати для військового використання, зокрема дрони та навігаційні системи. Японія поки що не прокоментувала це рішення.

Минулого тижня Китай розпочав масштабні двотижневі військові навчання навколо Тайваню, демонструючи готовність протидіяти, як він вважає, сепаратистським та зовнішнім загрозам.

Паралельно міністр закордонних справ Китаю Ван І висловив критику на адресу сил, що виступають за незалежність, як у Японії, так і на Тайвані. Він заявив, що нинішнє керівництво Японії відкрито кидає виклик територіальній цілісності Китаю та встановленому післявоєнному міжнародному порядку.

Як повідомлялося, японсько-китайська економічна асоціація заявила про скасування поїздки до Китаю делегації з близько 200 керівників провідних японських компаній, заплановану на 20 січня, через складнощі в організації зустрічей з китайськими посадовцями.

Це перший випадок за понад 13 років, коли політичні розбіжності завадили проведенню щорічної місії, яка мала на меті підтримку економічних зв’язків. Це демонструє незадоволення Пекіна висловлюваннями прем’єр-міністра Санае Такаїчі щодо Тайваню.