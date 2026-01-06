Кількість IT-вакансій в Україні за пів року зросла до максимуму за чотири роки. Яких фахівців шукали?

В Україні за друге півріччя минулого року було опубліковано 41 тис. ІТ-вакансій – на 11% більше, ніж за перше, і це найвищий піврічний показник із 2021 року.

Як ідеться в дослідженні DOU, найшвидше зростали категорії "Військова справа", AI/ML, Embedded і Hardware. Вперше з'явилася категорія No-code та одразу показала найвищу динаміку +1000%.

При цьому зазначається, що 12 категорій мали незначну негативну динаміку в другому півріччі. Серед них SAP, Blockchain, Copywriter, PHP.

Кількість miltech-вакансій досягла рекордних 705 у грудні. Відгуки теж зростають понад 4 тис.

Найбільша кількість вакансій традиційно – ремоут (3,8 тис. в грудні) і в Києві (2,9 тис.). У Львові зараз – 800+ вакансій за місяць, ще майже 700 – за кордоном.

Яких фахівців шукають

Попит на сеньйорів перебуває на такому самому рівні, як до повномасштабної війни – 1140 вакансій. Поступово покращується ситуація для початківців: є понад 450 вакансій щомісяця для айтівців до року досвіду і понад 200 – для тих, хто без досвіду.

У минулому півріччі серед найдосвідченіших фахівців (5+ років) найбільш затребуваними були Front-end, Node.js і Python. Для менш досвідчених фахівців найпопулярніші категорії – маркетинг та аналітика. Початківців також часто шукають на сапорт-позиції.

Найбільш конкурентною категорією залишається Front-end – у середньому 86 відгуків на вакансію в грудні. У QA – 64 відгуки. Понад 40 – у Java, Project Manager, Flutter.

Для HR середня кількість відгуків знизилися до 25 (два роки тому була на рівні 53 відгуки на вакансію).

Genesis продовжує бути найактивнішою компанією за кількістю розміщених вакансій – 884 у другому півріччі. Найактивніша сервісна – N-iX. Також 359 вакансій за пів року розмістила 427 окрема бригада безпілотних систем "Рарог".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялося, що кількість українських фахівців к сфері штучного інтелекту за понад два роки зросла на 17% й зараз становить 6,1 тис. спеціалістів.