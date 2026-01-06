Експорт агропродукції з України зменшився до $22,5 мільярда за рік. Водночас рекордно зріс імпорт

Експорт української аграрної продукції у 2025 році становив $22,53 мільярда.

Це на 8,8%, або на $2,15 млрд, менше показника попереднього року, повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

"Попри зменшення валютної виручки частка АПК у загальній структурі експорту товарів у 2025 році склала 56,1%. Хоча цей відсоток дещо знизився порівняно з рекордним 2023 роком, коли агропродукція займала 61% усього експорту, галузь продовжує генерувати понад половину доходів країни від зовнішньої торгівлі", – зазначається у повідомленні.

Найбільш помітним трендом минулого року стало зменшення українського аграрного експорту до країн ЄС, зауважують аналітики УКАБ.

Якщо у 2022-2024 роках частка ЄС у структурі українського агроекспорту стабільно перевищувала 50%, то у 2025 році вона впала до 47,5% ($10,7 млрд). На це вплинула зміна логістичних маршрутів і посилення регуляторних обмежень на європейському ринку.

Також знизилася загальна динаміка торгівлі з ЄС: позитивне сальдо скоротилося до $6,06 млрд, порівняно із $8,87 млрд у 2024 році.

Натомість зростає імпорт аграрної продукції в Україну: у 2025 році він сягнув рекордного за останні п’ять років показника $8,75 млрд.

"Хоч частка агротоварів у загальному імпорті України залишається стабільною протягом останніх чотирьох років на рівні близько 10,8%, проте в абсолютних цифрах витрати на імпорт харчової продукції з кожним роком зростають", – зазначають аналітики УКАБ.

При цьому у 2025 році понад 53% від усього аграрного імпорту (на $4,64 млрд) надійшло з країн ЄС.

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Як повідомлялося, з 29 жовтня 2025 року набрали чинності зміни до Угоди про асоціацію України з ЄС, які передбачають перегляд квот на постачання українських агропромислових товарів. При цьому більшість обсягів тарифних квот істотно збільшено у порівнянні з обсягами, які діяли у 2021 році до запровадження в односторонньому порядку ЄС автономних торговельних заходів.

Однак уряди Угорщини та Польщі відмовилися скасовувати заборону на імпорт української агропромислової продукції навіть після вступу в дію оновленої торговельної угоди між ЄС та Україною.