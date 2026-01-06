Похолодання може вплинути на графіки відключень світла, – Держенергонагляд

Енергетики намагатимуться не допустити збільшення тривалості обмежень постачання електроенергії в умовах похолодання та обстрілів РФ.

Про це в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко заявив в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо над тим, щоб максимально компенсувати негатив, який несуть погіршення погодних умов та знищення енергетики обстрілами РФ, і не допустити збільшення тривалості графіків обмежень електроенергії", – сказав Замулко.

За його словами, графіки обмежень та імпорт електроенергії залишаються ключовими інструментами балансування попиту та пропозиції в енергосистемі.

Водночас він спрогнозував, що зі зниженням температури може зрости імпорт електроенергії.

"Ми імпортуємо електроенергію у пікові години приблизно на 70% доступної потужності. До межі не дійшли. Але збільшення імпорту буде, бо температура падає, і добре, що є ще можливості для цього", – пояснив Замулко.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Він також нагадав, що різниця у тривалості відключень електроенергії у різних регіонах пов'язана з можливостями для її передачі та розподілу.

"Забезпечення тієї чи іншої території електрикою обумовлюється тим, наскільки система спроможна її туди передати. Певні території мають реально прямі шляхи від генерації, інші – через велику кількість підстанцій та велику кількість мереж дійсно мають ці обмеження. Там, де є можливість подати електрику, енергетики завжди її подають", – наголосив Замулко.

Як повідомлялося, у січні максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії з Європейського Союзу до спільного блоку регулювання Україна-Молдова зросла до 2450 МВт.

Попереднє значення максимальної узгодженої потужності імпорту для блоку Україна-Молдова складало 2150 МВт.