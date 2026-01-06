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Новини
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На порталі "Дія.Бізнес" з’явився новий розділ, присвячений інклюзивності. Який його функціонал?

На порталі "Дія.Бізнес" з’явився новий розділ

На головній сторінці порталу "Дія.Бізнес" з'явився новий тематичний блок "Дія.Бізнес Інклюзія".

Як ідеться в повідомленні "Дії, у розділі зібрані інструменти та практичні рішення для розвитку бізнесу з урахуванням різних потреб клієнтів і працівників, а також для підвищення доступності продуктів, сервісів і бізнес-просторів.

Для підприємців доступні:

  • новини й практичні кейси;

  • фінансові можливості;

  • самотестування з інклюзії, що дає змогу бізнесу оцінити свій рівень інклюзивності.

Після проходження тесту компанії отримують персоналізовані рекомендації щодо подальшого розвитку та підвищення доступності. Вони допоможуть сформувати більш прозоре уявлення про стан інклюзивного підприємництва в Україні й дасть бізнесам чітке розуміння, у яких напрямах варто вдосконалюватися.

Окрім того, розділ буде доповнений інтерактивною мапою інклюзивного підприємництва.

Уже зараз бізнеси можуть податися на включення до мапи – для цього необхідно зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія.Бізнес" та пройти самотестування з результатом рівня інклюзивності не нижче середнього.

Окремим елементом блоку стануть публічні дашборди, які будуть запущені навесні 2026 року. Вони відображатимуть рівень інклюзивності бізнесів у розрізі регіонів, індустрій та видів діяльності. Це дасть змогу не лише компаніям оцінювати свій прогрес, а й бачити загальну картину змін у бізнес-середовищі.

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Раніше повідомлялося, що на порталі "Дія.Бізнес" з'явилися ШІ-асистенти – одні з перших в Україні державних онлайн-асистентів, створених спеціально для підтримки підприємців.

Автор: 

бізнес (1810) підприємці (429) інклюзія (59) Дія (764)
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