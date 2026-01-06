Доходи Путіна від експорту нафти впали до мінімуму за роки повномасштабної війни, – Bloomberg

Експорт нафти з Росії різко впав протягом останніх тижнів 2025 року та на початку нового року.

Зменшення обсягів експорту разом із падінням цін призвело до того, що доходи РФ від експорту нафти впали до найнижчого рівня з часу вторгнення в Україну в лютому 2022 року, свідчать підрахунки агентства Bloomberg.

За даними сервісів відстеження суден, Росія експортувала в середньому 3,43 млн барелів нафти на добу (б/д) протягом чотирьох тижнів до 4 січня. Це приблизно на 440 тис. б/д менше, ніж за чотиритижневий період до 21 грудня. При цьому за останній тиждень до 4 січня експорт впав до близько 3,04 млн б/д.

Водночас ціни на російську нафту через санкції та проблеми із транспортуванням впали значно більше, ніж на нафту з інших країн.

За даними цінового агентства Argus Media, наразі російська нафта Urals торгується нижче $35 за барель у портах як на Балтійському, так і на Чорному морі. Це на 40% менше цін станом на 1 жовтня, до оголошення про санкції США проти російських компаній "Роснєфть" та "Лукойл". Водночас ціна на експортний сорт російської нафти ESPO в тихоокеанському регіоні знизився на 25%. Натомість нафта еталонної марки North Sea Dated за цей період подешевшала лише на 10%.

У підсумку за останні чотири тижні вартість експортованої російської нафти впала до $960 мільйонів на тиждень і опустилася до найнижчого рівня принаймні з початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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Основним напрямком експорту нафти з Росії залишається Азія, туди постачається приблизно 3,28 млн барелів російської нафти на добу (включно із суднами, що не мають кінцевого пункту призначення).

При цьому обсяг російської нафти, що призначається для Китаю та Індії, різко падає. Однак це компенсується зростанням обсягів нафти на суднах, які приховують або ще не мають кінцевого пункту призначення. Наразі такі танкери транспортують більше половини російської нафти.

Як повідомлялося, колишній найбільший покупець російської нафти в Індії – нафтопереробна компанія Reliance Industries – заперечує відновлення постачання сировини з Росії.

Заява Reliance пролунала після того, як Дональд Трамп у неділю попередив, що США можуть підвищити тарифи для Індії через закупівлю нею російської нафти.