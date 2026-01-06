Мінцифри працює над 9 експериментальними проєктами з цифровізації. Про що йдеться?. ПЕРЕЛІК

Міністерство цифрової трансформації України реалізує дев'ять експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету Міністрів.

Про це повідомили в Мінцифри, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, це такі проєкти:

проєкт щодо проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі (з серпня 2024 року – протягом двох років);

проєкт щодо рекрутингу громадян України в електронній формі (з жовтня 2024 року – протягом двох років);

проєкт із запровадження комплексної електронної публічної послуги з надання державної підтримки військовослужбовцям, особам, звільненим із військової служби, та членам їхніх сімей (протягом двох років);

проєкт щодо організації проведення дослідження високотехнологічних засобів методом Sandbox (з жовтня 2024 року – протягом двох років);

проєкт щодо сертифікації шкіл зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних літальних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів та підготовки зовнішніх пілотів (операторів), зовнішніх пілотів (операторів) – інструкторів, а також членів зовнішніх екіпажів безпілотних літальних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів (з жовтня 2024 року – протягом двох років);

проєкт щодо впровадження та забезпечення функціонування електронної системи для підтримки підприємництва "Онлайн-кабінет підприємця" (з червня 2025 року – протягом двох років);

проєкт щодо використання засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для працевлаштування (з травня 2025 року – протягом двох років);

проєкт щодо проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі (протягом двох років);

проєкт щодо формування і використання електронних посвідчень ідентифікаційних даних та електронних посвідчень атрибутів за допомогою гаманця з цифровою ідентифікацією як функціональної можливості мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія") (з червня 2025 року – протягом двох років).

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Як повідомлялося, наразі сервісом "Дія" користуються понад 23 млн українців – це 77% усіх власників смартфонів у країні. Найпопулярнішою послугою 2025 року стало подання заявок на виплату 1000 грн допомоги від держави в межах "Зимової підтримки" – було опрацьовано 14,3 млн заяв.

Раніше перший віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що застосунком "Дія" щодня користуються в середньому 1,2 млн українців.