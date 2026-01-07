"Укрзалізниця" анонсувала платний Wi-Fi у поїздах далекого сполучення

В Україні пілотний проєкт інтернету в поїздах поширюється на рейси далекого сполучення.

У тестовому режимі один із флагманських поїздів компанії обладнали доступом до Wi‑Fi, повідомляє "Укрзалізниця".

"Ми знаємо, наскільки важливо залишатися на зв’язку в дорозі – написати рідним, побратимам, попрацювати, показати дітям мультфільм або просто не випадати з контексту світових новин. Саме тому ми в тестовому режимі обладнали один із флагманських поїздів "Укрзалізниці" доступом до Wi-Fi", ‒ зазначила пресслужба перевізника.

У поїзді "Гуцульщина" №95/96 Київ - Рахів пасажири всіх вагонів обох складів тепер зможуть користуватися мережею. Десять хвилин безкоштовного доступу дозволять протестувати послугу та, за потреби, відправити термінові повідомлення.

Повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки коштуватиме 120 грн на добу без обмеження трафіку, причому 5 Гб можна використовувати без обмежень по швидкості. Оплату можна здійснити онлайн будь‑якою платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Технологія забезпечується сучасним обладнанням Starlink, яке вже тестувалося на деяких дипломатичних рейсах УЗ і довело свою ефективність в українських умовах. Вагони "Гуцульщини" обладнані партнером без інвестицій з боку "Укрзалізниці".

Якщо попит на послугу буде стабільним, "Укрзалізниця" планує масштабувати проєкт на інші поїзди через прозорий конкурс на постачання послуги. Проєкт реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" разом із партнерами – All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation та White Stork – обладнала 100 своїх вагонів як тимчасові мобільні пункти для обігріву, зв’язку та дозвілля.

Вагони мають повноцінну систему опалення – що дозволяє підтримувати комфортну температуру за будь-яких погодних умов. Вони оснащені зарядними пристроями від генераторів і портативних джерел живлення – мікрохвильовками для розігріву їжі, холодильниками для її тимчасового зберігання, а також комплектами Starlink для безперебійного зв’язку.