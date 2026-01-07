Україна відкрила 19 нових ринків для експорту аграрної продукції за рік

У 2025 році українські виробники аграрної продукції отримали доступ до 19 нових ринків.

Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, інформує пресслужба відомства.

Зокрема, минулого року українські виробники продукції тваринного походження нехарчового призначення та кормів отримали можливість постачати окремі її види на ринки Молдови, Туреччини, Чилі, Боснії ти Герцеговини та В’єтнаму.

Крім того, для експорту яєць з України відкрили ринки Албанії та Молдови, а для яєчних продуктів – Малайзії. Ця азійська країна також дозволила імпорт молока та молокопродуктів з України.

Для української продукції птахівництва торік відкрилися ринки Оману та Грузії. А імпорт риби та водних біоресурсів дозволив Китай. Ця країна також готова постачати горох з України.

Водночас для перероблених харчових продуктів відкрився ринок Кувейту, а українські яблука отримали дозвіл для постачання на ринок Канади.

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Як повідомлялося, експорт української аграрної продукції у 2025 році становив $22,53 мільярда. Це на 8,8%, або на $2,15 млрд, менше показника попереднього року.

При цьому частка ЄС у структурі українського агроекспорту впала до 47,5% ($10,7 млрд), хоча у 2022-2024 роках вона стабільно перевищувала 50%. На це вплинула зміна логістичних маршрутів і посилення регуляторних обмежень на європейському ринку.