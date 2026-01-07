За рік в "Прозорро.Продажі" завершено аукціони на понад 16 мільярдів, ‒ Мінекономіки

За результатами 2025 року в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" успішно завершено майже 28,7 тис. онлайн-аукціонів на суму понад 16,2 млрд грн.

У середньому вартість публічних активів у процесі торгів зростала більш ніж у півтора рази, повідомляє Мінекономіки.

Серед напрямів з найбільшим обсягом залучених коштів перше місце утримує приватизація. Велика та мала приватизація у 2025 році сумарно принесла державному та місцевим бюджетам майже 5,2 млрд грн. Земельні аукціони забезпечили близько 3,6 млрд грн, а продаж майна та активів ‒ 1,8 млрд грн.

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Протягом року торги в системі оголосили майже 4,5 тис. організаторів. Це Фонд гарантування вкладів, Фонд державного майна України, профільні міністерства, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, банки, арбітражні керуючі, приватні виконавці та компанії.

Найдорожчі лоти 2025 року:

борг/відступлення прав вимоги за кредитними договорами, який "Ощадбанк" реалізував за понад 1,1 млрд грн;

культурно-діловий центр із банківською установою у Києві, що належав колишній "дочці" росбанку ‒ 916 млн грн;

будівельна компанія "Укрбуд" ‒ 805 млн грн.

У боротьбі за публічні активи в системі протягом року взяли участь майже 35 тис. учасників, а середній рівень конкуренції становив 2,5 учасника на аукціон.

Найактивніше змагалися за:

комплекс будівель з автостанцією, диспетчерською та платформами у Рівному (ФДМУ): 41 учасник підняв ціну з 750 тис. грн до 35,1 млн грн;

нежитлові приміщення на Закарпатті (ФДМУ): 35 учасників, переможна ставка — 3 млн грн;

автомобіль Skoda Octavia від Кропивницької митниці: 35 учасників, ціна продажу — 137,2 тис. грн.

Понад 3,3 тис. онлайн-аукціонів, які відбулися у 2025 році, зараз перебувають на етапі укладення договорів і потенційно можуть принести організаторам ще близько 3,4 млрд грн.

"Прозорро.Продажі" ‒ акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. АТ "Прозорро.Продажі" відповідає за роботу електронної торгової системи, у якій проводяться онлайн-аукціони з оренди та продажу публічних активів. Система гарантує безпеку торгів, унеможливлює будь-яке втручання в їхній перебіг, забезпечує рівні умови участі для всіх та дозволяє кожному користувачу в режимі реального часу відстежувати хід аукціонів і їхні результати.

Як повідомлялося, У 2025 році через електронну торгову систему OpenMarket, що працює під управлінням Міністерства юстиції, було проведено понад 5 тис. успішних онлайн-аукціонів. Загальна вартість проданих активів перевищила 2,22 млрд грн.