Найвищий показник в історії: Резерви Нацбанку вперше перевищили $57 мільярдів

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року становили $57,29 мільярда, що є найвищим показником за всю історію незалежної України.

Загалом упродовж 2025 року міжнародні резерви збільшилися на 30,8%, зокрема у грудні минулого року вони зросли ще на 4,6% (на $2,54 млрд), свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).

"Така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – пояснили у НБУ.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в Нацбанку минулого місяця надійшло $6,92 млрд, у тому числі:

$3,91 млрд – через рахунки Світового банку;

$2,7 млрд – від ЄС у межах фінансового інструменту Ukraine Facility;

$303,8 млн – від розміщення ОВДП.

Водночас уряд спрямував на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті лише $668,4 млн. Україна також сплатила $171,4 млн Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Крім того, чистий продаж валюти Нацбанком у грудні становив $4,7 млрд, що в 1,7 раза більше, ніж у листопаді.

"Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із традиційним сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року. Водночас порівняно з груднем 2024 року обсяг інтервенцій був меншим на 13%", – пояснили у Нацбанку.

Також на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). Завдяки цьому у грудні їх оцінка збільшилася на $1,16 млрд.

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Як повідомлялося, станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $54,75 мільярда, що було рекордним показником за всю історію незалежності країни на той час.