Попит на новорічні ялинки в Україні різко впав. У яких регіонах купували найбільше?

З початку грудня минулого року держпідприємство "Ліси України" продало 91,4 тис. новорічних дерев.

Це значно менше, ніж планувалося: на початку ялинкової кампанії лісівники сподівалися реалізувати близько 140 тисяч хвойних дерев, з урахуванням показників попереднього різдвяно-новорічного сезону, повідомляла пресслужба держпідприємства.

Як уточнили у пресслужбі, найбільший попит на ялинки був у Волинській та Рівненській областях – продано понад 25 тисяч дерев, така ж кількість сумарно реалізована на Вінниччині, Кіровоградщині та Черкащині. Понад 19 тисяч ялинок продано на Чернігівщині та Сумщині.

Водночас найменше ялинок придбали мешканці Одещини та Миколаївщини – всього 625 дерев.

Цього сезону філії держпідприємства продавали новорічні дерева на понад 300 торгових майданчиках по всій країні, також ялинки замовляли і безпосередньо у лісництвах.

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При цьому ялинки продавали за значно нижчими цінами, ніж на приватних ярмарках, запевнили у пресслужбі держпідприємства. Середня ціна продажу склала 180 грн з ПДВ за новорічне деревце. Вартість залежала від регіону продажу (найменша вартість пропонувалась в найбільш лісистих областях), а також виду дерева та його розміру.

Загальна сума від продажу ялинок склала 16,5 млн грн. Найдешевшу ялинку продали за 84 гривні, а найдорожча обійшлась покупцеві у 3600 гривень.

У пресслужбі держпідприємства нагадали, що більшість дерев заготовлялись з "ялинкових" плантацій, де зростають 7,8 млн різдвяних дерев на площі 2,7 тис га.