Податківці нагадали про заборону спрощеної системи оподаткування для послуг охорони

З 1 січня 2026 року підприємці, які здійснюють охоронну діяльність, більше не можуть бути платниками єдиного податку.

Відповідні зміни передбачені законом №4698-ІХ від 3 грудня 2025 року, повідомляє Державна податкова служба (ДПСУ).

"Для реалізації права на здійснення підприємницької діяльності такі суб’єкти господарювання можуть добровільно відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2026 року", – зазначається у повідомленні.

У ДПСУ нагадали, що для переходу на загальну систему підприємці мають до 20 січня включно подати заяву до контролюючого органу за своєю податковою адресою.

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Як повідомлялося, скасування єдиного податку для охоронної діяльності передбачене законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році", підписаним президентом Володимиром Зеленським 24 грудня минулого року.