Податківці нагадали про заборону спрощеної системи оподаткування для послуг охорони
З 1 січня 2026 року підприємці, які здійснюють охоронну діяльність, більше не можуть бути платниками єдиного податку.
Відповідні зміни передбачені законом №4698-ІХ від 3 грудня 2025 року, повідомляє Державна податкова служба (ДПСУ).
"Для реалізації права на здійснення підприємницької діяльності такі суб’єкти господарювання можуть добровільно відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2026 року", – зазначається у повідомленні.
У ДПСУ нагадали, що для переходу на загальну систему підприємці мають до 20 січня включно подати заяву до контролюючого органу за своєю податковою адресою.
Як повідомлялося, скасування єдиного податку для охоронної діяльності передбачене законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році", підписаним президентом Володимиром Зеленським 24 грудня минулого року.
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