Справа "Укрнафти": Суд Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 мільярдів

Верховний суд Швеції відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою кіпрських компаній, пов'язаних із Ігорем Коломойським, які вимагали переглянути рішення Стокгольмського арбітражу в справі "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року.

Як повідомили в Міністерстві юстиції України, таким чином, судові рішення в цій справі набрали остаточної сили.

Зокрема, йдеться про компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited (LBB).

Компанії LBB, які станом на дату звернення володіли 40,1009% акцій "Укрнафти", у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти держави Україна, вимагаючи компенсації у розмірі понад $6 млрд із відсотками.

"За результатами розгляду справи арбітражний трибунал погодився з позицією держави Україна щодо відсутності у нього юрисдикції для розгляду цієї справи. Зокрема, арбітражний трибунал дійшов висновку, що компанії LBB не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу ПАТ "Укрнафта", а відтак не здійснили інвестицію у розумінні Договору до Енергетичної хартії та не мали права на звернення до міжнародного арбітражу. Цей висновок було підтверджено Апеляційним судом Свеа (Стокгольм, Швеція)", – сказано в повідомленні.

Не погоджуючись із таким рішенням, компанії LBB звернулися до Верховного суду Швеції з апеляційною скаргою. Однак Верховний суд Швеції не знайшов підстав для перегляду справи та 21 листопада 2025 року відмовив у відкритті апеляційного провадження.

За результатами судових та арбітражних проваджень компанії LBB зобов'язані відшкодувати Україні витрати на арбітражні та судові провадження на загальну суму понад $22 млн, а також відсотки, зокрема:

витрати на арбітражне провадження – $18,93 млн, включно з нарахованими відсотками;

судові витрати у справі щодо юрисдикційного провадження – $2,67 млн + відсотки;

судові витрати у справі щодо провадження по судових витратах – $549,67 тис. та 2,8 тис. шведських крон + відсотки.

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Як повідомлялося, в середині грудня 2025 року стало відомо, що після повернення державою контролю над "Укрнафтою" ця компанія за три роки показала в рази вищий фінансовий результат, ніж за попередні близько 20 років перебування під контролем Ігоря Коломойського.