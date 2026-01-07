Видатки держбюджету України в грудні зросли до рекордних 910 мільярдів. ІНФОГРАФІКА

Касові видатки державного бюджету України в грудні минулого року становили рекордні 910 млрд грн порівняно з 480 млрд грн у листопаді, зокрема за загальним фондом – 650 млрд грн проти 380 млрд грн відповідно.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, порівняно з груднем 2024 року видатки держбюджету в грудні 2025 року зросли на 29,1%, зокрема за загальним фондом – на 39,9%, передає Інтерфакс-Україна.

Завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету в грудні становили 520 млрд грн проти 321,5 млрд грн у листопаді, зокрема за загальним фондом вони збільшилися до 329,4 млрд грн із 229,3 млрд грн у листопаді.

Порівняно із груднем 2024 року доходи держбюджету в грудні 2025 року зросли на 16,1%, зокрема за загальним фондом – на 15,2%.

Загалом, за оперативними даними Мінфіну, за 2025 рік держбюджет отримав 3,82 трлн грн доходів, що на 0,69 трлн грн, або на 22,4%, перевищує показник держбюджету 2024 року.

За загальним фондом доходи зросли на 0,49 трлн грн, або на 22,4% – до 2,66 трлн грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів сягнула 530,4 млрд грн проти 453,6 млрд грн у 2024 році.

Щодо видатків держбюджету, то у 2025 році вони зросли порівняно з 2024 роком на 0,97 трлн грн, або на 21,7%, – до 5,45 трлн грн, зокрема за загальним фондом – на 20,1%, або на 0,7 трлн грн,- до 4,19 трлн грн.

Що планувалося в бюджеті

Держбюджет на 2025 рік у результаті двох його великих збільшень у липні та жовтні мав заплановані доходи (без грантів) в обсязі 2,5 трлн грн, тоді як видатки – 4,65 трлн грн, зокрема й загального фонду – відповідно 2,28 трлн грн та 4,29 трлн грн.

У 2024 році зростання доходів держбюджету становило 0,45 трлн грн, або 16,8%, зокрема за загальним фондом – 0,51 трлн грн, або 30,9%. Видатки держбюджету в 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 0,46 трлн грн, або на 11,6%, зокрема за загальним фондом – на 15%, або на 0,45 трлн грн.

Верховна Рада 3 грудня ухвалила держбюджет України на 2026 рік з доходами 2,90 трлн грн та видатками 4,82 трлн грн.

Надходження в бюджет

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

542,4 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

362,9 млрд грн – ПДФО та військового збору;

306,5 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 486,1 млрд грн, відшкодовано – 179,6 млрд грн);

284,7 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

280,9 млрд грн – акцизного податку;

67,9 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку;

55,2 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

43,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

Крім прибутку Національного банку України (84,2 млрд грн, перерахованого у квітні-травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 530,4 млрд грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у 2025 році склали 662,7 млрд грн, з яких 69,6 млрд грн надійшло у грудні.

За оперативними даними фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2025 рік становили 2,15 трлн грн, або 94,7 % від запланованих на цей період.

Із внутрішніх джерел до державного бюджету надійшло 581,5 млрд грн, а саме:

від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 551,5 млрд грн, зокрема й у іноземній валюті 137,3 млрд грн ($2,41 млрд та 773,5 млн євро). При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 268 млрд грн;

від здійснення випуску ОВДП в обсязі 30 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПАТ "Українська фінансова житлова компанія".

Із зовнішніх джерел надійшло 1,57 трлн грн (або біля $37,7 млрд), зокрема й за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM – 997,6 млрд грн (або близько $24 млрд), зокрема:

854,94 млрд грн (18,12 млрд євро) надходження коштів позики Європейського Союзу в рамках виняткової макрофінансової допомоги (в рамках механізму ULCM);

142,7 млрд грн (2,5 млрд СПЗ) надходження коштів позики від уряду Канади (в рамках механізму ULCM);

476,9 млрд грн (10,1 млрд євро) надходження коштів позики ЄС у рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

37,97 млрд грн (674 млн СПЗ) надходження коштів Міжнардного валютного фонду;

7,95 млрд грн ($190,8 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE);

12,2 млрд грн ($293,3 млн) надходження коштів позики МАР (Міжнародний банк реконструкції та розвитку) в рамках проєкту програми "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE);

9,71 млрд грн (200 млн євро) надходження коштів позики БРРЄ в рамках проекту "Підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні" (HOME);

8,9 млрд грн ($210 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) у рамках програми фінансування заради результатів "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE);

7,7 млрд грн ($183 млн) надходження коштів позики МБРР у рамках проєкту програми "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE);

4,5 млрд грн ($105,7 млн) надходження коштів позики МБРР та МАР у рамках проєкту "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN);

4,1 млрд грн ($99,5 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проєкту "Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE);

3,4 млрд грн ($80 млн) надходження коштів позики МБРР у рамках проєкту додаткового фінансування для програми фінансування заради результатів "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE);

0,96 млрд грн ($23 млн) надходження коштів позики МБРР у рамках проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

При цьому, платежі з погашення державного боргу за 2025 рік склали 596,8 млрд грн (99,9% плану), платежі з обслуговування – 361,6 млрд грн (85,4% плану).

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор