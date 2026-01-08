Кабмін схвалив стратегію зайнятості населення до 2030 року. Що вона передбачає?

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію зайнятості населення України на період до 2030 року, а також операційний план заходів з реалізації Стратегії у 2026 - 2028 роках.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

За його словами, стратегія визначає:

пріоритети державної політики у сфері зайнятості, спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку держави для збереження людського капіталу в Україні;

подолання дефіциту кадрів для економічного відновлення, структурування інклюзивного ринку праці, розвитку гідних умов праці та розширення можливостей для зайнятості населення;

реалізацію державної політики зайнятості, що спирається на сучасні цифрові інструменти ринку праці та реалізується "дієвими державними інституціями" у партнерстві зі сторонами соціального діалогу та бізнесом;

наближення національної системи зайнятості до стандартів ЄС.

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Як повідомлялося, проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року передбачав залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення.