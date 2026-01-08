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Кабмін схвалив стратегію зайнятості населення до 2030 року. Що вона передбачає?

Що відомо про стратегію зайнятості населення до 2030 року

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію зайнятості населення України на період до 2030 року, а також операційний план заходів з реалізації Стратегії у 2026 - 2028 роках.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

За його словами, стратегія визначає:

  • пріоритети державної політики у сфері зайнятості, спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку держави для збереження людського капіталу в Україні;
  • подолання дефіциту кадрів для економічного відновлення, структурування інклюзивного ринку праці, розвитку гідних умов праці та розширення можливостей для зайнятості населення;
  • реалізацію державної політики зайнятості, що спирається на сучасні цифрові інструменти ринку праці та реалізується "дієвими державними інституціями" у партнерстві зі сторонами соціального діалогу та бізнесом;
  • наближення національної системи зайнятості до стандартів ЄС.

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Як повідомлялося, проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року передбачав залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення.

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безробіття (446) зайнятість (34) Кабмін (7903) робота (1119)
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