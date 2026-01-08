Nvidia вимагає повної передоплати за ШІ-чипи у клієнтів з Китаю, ‒ Reuters

Компанія Nvidia вимагає повної передоплати від китайських замовників, які хочуть придбати її чипи штучного інтелекту H200. Таким чином виробник хоче убезпечити себе від тривалої невизначеності щодо дозволів Пекіна на постачання.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Американська компанія запровадила жорсткі умови, які передбачають повну оплату без можливості скасування замовлень, повернення коштів чи зміни конфігурацій після оформлення. В окремих випадках клієнтам дозволяється надати комерційне страхування або заставу активів замість грошової передоплати.

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За словами джерел, Пекін нещодавно звернувся до окремих китайських техкомпаній із вимогою тимчасово призупинити замовлення на H200, поки регулятори визначають, скільки вітчизняних чипів кожен клієнт має придбати разом з кожним замовленням на H200.

Раніше стандартні умови Nvidia для китайських покупців також включали передоплату, але іноді їм дозволяли обмежитися депозитом, а не повною оплатою. Проте щодо H200 компанія встановила особливо жорсткі вимоги через відсутність чіткості щодо того, чи погодяться китайські регулятори на їхнє ввезення.

Минулого місяця китайські технокомпанії оформили замовлення більш ніж на 2 мільйони чіпів H200 вартістю близько $27 000 кожен, що значно перевищує їхні запаси у 700 000 одиниць.

Попри те, що китайські виробники, зокрема Huawei, створили власні AI-процесори, такі як Ascend 910C, їхня продуктивність досі поступається Nvidia H200 під час масштабного навчання передових моделей штучного інтелекту.

Як повідомлялося, Китай уперше офіційно додав вітчизняні чипи штучного інтелекту до списку рекомендованих для державних закупівель, зміцнюючи власний технологічний сектор на тлі очікування рішення президента США Дональда Трампа щодо дозволу експорту продукції Nvidia до країни.

Це рішення було ухвалене ще до того, як Трамп оголосив про скасування експортних обмежень та надання Nvidia дозволу постачати свої модернізовані чипи H200 "затвердженим клієнтам у Китаї". Водночас продажі можуть зіштовхнутися з опором як окремих американських законодавців, так і китайських регуляторів.