"Укргідроенерго" позичило 75 мільйонів євро у ЄБРР для модернізації гідроелектростанцій

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклав угоду з ПрАТ "Укргідроенерго" про надання кредиту на суму 75 млн євро для реалізації проєкту по модернізації та відновлення об’єктів генерації гідроелектростанцій.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

Фінансування забезпечується гарантією Європейського Союзу в рамках Інвестиційної програми для України (Ukraine Investment Framework) ‒ інструменту, який спрямований на мобілізацію коштів для відновлення країни та підтримку її довгострокового економічного зростання.

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Проєкт також передбачає інвестиційні гранти від міжнародних донорів на суму до 20 млн євро. Загальна вартість проєкту, включно з власним внеском "Укргідроенерго", оцінюється приблизно у 120 млн євро.

Куди підуть кошти?

Кошти проєкту передбачено спрямувати, зокрема, на закупівлю критично необхідного обладнання для визначених гідроелектростанцій компанії:

гідросилового обладнання, пошкодженого внаслідок військової агресії РФ;

гідромеханічного обладнання для модернізації;

обладнання для реагування на надзвичайні ситуації в умовах воєнного стану (механізм екстреної допомоги).

У межах проєкту передбачено також програми підвищення кваліфікації інженерного персоналу, вдосконалення ESG-практик та розробку плану дій з гендерної рівності. Завершення проєкту заплановане на 2030 рік.

Як повідомлялося, наглядова рада "Укргідроенерго" затвердила фінансовий план на 2026 рік. Документ визначає основні пріоритети діяльності, серед яких відновлення пошкоджених об’єктів, продовження будівництва захисних споруд, модернізація гідроелектростанцій та реалізація стратегічних інвестиційних проєктів.

Компанія прогнозує чистий фінансовий результат у 2025 році на рівні 9,56 млрд грн і очікує його зростання до 24,3–24,4 млрд грн у 2026–2027 роках завдяки скасуванню ПСО.