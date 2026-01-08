Хто та в яких випадках повинен подавати декларацію про майновий стан і доходи, – роз’яснення ДПС

Відповідно до статті 67 Конституції України, кожен зобов’язаний сплачувати податки та збори у порядку та розмірах, визначених законом. Щорічно всі громадяни подають до податкових органів за місцем проживання декларації про майновий стан та доходи за попередній рік у встановленому законом порядку.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Основні випадки, коли подається податкова декларація про майновий стан і доходи:

отримання окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню під час виплати, але не звільнені від оподаткування (п.п.168.1.3 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу України (ПКУ));

отримання доходів від осіб, які не є податковими агентами (інших фізичних осіб – резидентів або нерезидентів) (п.п.168.2.1 п.168.2 ст.168 ПКУ);

отримання іноземних доходів (п.п.170.11.1 п.170.11 ст.170 ПКУ);

для отримання податкової знижки (ст.166 ПКУ).

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Декларацію також зобов’язані подавати:

фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, окрім тих, що обрали спрощену систему оподаткування (ст.177 ПКУ);

фізичні особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність (ст.178 ПКУ);

іноземці, які у звітному році набули статус резидента України, зобов’язані відобразити доходи як з джерел в Україні, так і іноземні доходи (п.п.170.10.4 п.170.10 ст.170 ПКУ);

платники податку на доходи фізичних осіб – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, повинні подати декларацію не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду (п.179.3 ст.179 ПКУ).

Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року в Україні почала діяти нова форма податкової декларації для сплати орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення у державній власності. Цю форму будуть застосовувати суб’єкти господарювання, які користуються ділянками, переданими в оренду відповідно до статті 120¹ Земельного кодексу України.

Згідно з цією статтею, земельна ділянка державної власності, якою раніше на праві постійного користування володіло державне підприємство, переходить до акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, 100% акцій чи часток якого належать державі, яке створюється шляхом перетворення такого підприємства та є його правонаступником.